„Maischberger“ gestern am 5.3.25: Das waren die Gäste und das Thema

Seit über 20 Jahren lädt Sandra Maischberger in ihre gleichnamige Politik-Talkshow ein. Ihre Gäste kommen meist aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und aus der Medienlandschaft. Meistens sind es fünf Gäste, die über aktuelle Themen diskutieren, welche die Gesellschaft bewegen. Immer dienstags und mittwochs gibt es um 22.50 Uhr in der ARD eine neue Folge zu sehen. Die vorherigen Folgen drehten sich um die Auswirkungen der letzten Bundestagswahl im Februar 2025 und die Beziehung zwischen den USA und der Ukraine. Hierbei ging es um die Folgen der US-Haltung zum Ukraine-Konflikt auf Europa, sowie um Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD.

Worum es in der gestrigen Folge vom 5. März 2025 bei „Maischberger“ ging und welche Gäste im Studio diskutierten, haben wir für Sie zusammengefasst.

„Maischberger“: Gäste gestern am 5.3.25

Auch gestern im Studio bei Sandra Maischberger war die Gästeliste wieder bunt gemischt. Insgesamt wurden sechs Personen, darunter Politiker verschiedener Parteien eingeladen. Einen Überblick über die Gäste der neuen Folge haben Sie hier:

Lars Klingbeil, SPD: Fraktionsvorsitzender

Martin Richenhagen: deutsch-amerikanischer Manager

Norbert Röttgen, CDU: Außenpolitiker

Harald Lesch: Wissenschaftsjournalist

Hannah Bethke: Politik-Redakteurin „ Die Welt “

Markus Feldenkirchen: politischer Autor „ Der Spiegel “

Themen bei „Maischberger“: gestern am 5.3.25

In der gestrigen Folge wurden zwei übergeordnete Themen diskutiert. Zum einen ging es um die Debatte über das Sondervermögen und Koalitionssondierungen gehen. Union und SPD haben sich nach Gesprächen auf ein milliardenschweres Sondervermögen und eine Lockerung der Schuldenbremse geeinigt. Fraktionsvorsitzender Lars Klingbeil äußerte sich dazu im Studio so: „Wir wollen in Deutschlands Sicherheit, Infrastruktur und Wachstum investieren wie vielleicht noch nie. Auf Verschleiß fahren ist dann vorbei.“.

Nach dem Eklat im Weißen Haus setzte Donald Trump nach einem Gespräch mit Ukraine-Präsident Selenskyj die Hilfe für die Ukraine aus. Martin Richenhagen, der deutsch-amerikanische Manager und Norbert Röttgen von der CDU diskutierten nun über einen drohenden Handelskrieg mit den USA und Hilfe für die Ukraine. Das Gespräch wurde begleitet mit Kommentaren von Wissenschaftsjournalist und Autor Harald Lesch, die Welt-Journalistin Hannah Bethke und Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.

Übertragung von „Maischberger“ gestern im TV und im Live-Stream

Wie immer lief lauch die gestrige Folge, am 5.3.25, um 22.50 Uhr in der ARD. Neben der Übertragung im Free-TV können Sie die Sendung auch im kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders ansehen.

Wiederholung von „Maischberger“ gestern im TV und in der Mediathek.

Sollten Sie es verpassen, die neue Folge im regulären Fernsehprogramm zu sehen, können Sie diese an folgenden Terminen wiederholen:

06.03.2025, 00.25 Uhr: WDR

06.03.2025, 03.20 Uhr: Das Erste

06.03.2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

07.03.2025, 00.45 Uhr: 3sat

Zusätzlich können Sie die neuste Folge von „Maischberger“ in der Mediathek der ARD ansehen. Auch frühere Ausgaben lassen sich jederzeit streamen.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

„Maischberger“ wird für gewöhnlich dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Es kann jedoch zu Programmänderungen oder Ausfällen kommen. Hier sind die kommenden Sendetermine der Talkshow im Überblick:

Mittwoch, 05.03.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 11.03.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 12.03.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 18.03.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 19.03.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 25.03.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 26.03.2025, 22.50 Uhr