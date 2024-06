"Maischberger" heute am 4.6.24: Das sind die Gäste und das Thema

In der Talkshow "Maischberger" heute am 4.6.24 diskutieren die Gäste über zwei aktuelle Themen. Wer ist dabei und worum geht es? Hier gibt es die Infos.

Heute Abend am 4. Juni gibt es eine neue Episode der Talkshow " Maischberger". Im Rahmen der Sendung spricht die namensgebende Moderatorin Sandra Maischberger mit ihren Gästen über zwei sehr aktuelle politische Themen. Dabei geht es nicht nur um Deutschland, sondern auch im die USA. Worum dreht sich die Diskussion und welche Gäste sind bei Sandra Maischberger im Studio zugegen?

Hier bekommen Sie alle Infos zur Sendung, die heute am 4. Juni 2024 ab 22.50 Uhr in der ARD läuft. Dabei beantworten wir auch allgemeine Fragen: Wie sieht es mit der Übertragung aus? Gibt es eine Wiederholung? Und was sind die nächsten Sendetermine?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Maischberger": Gäste heute am 4.6.24

Sechs Gäste sind heute Abend am 4. Juni bei Sandra Maischberger im Studio mit dabei, um gemeinsam über aktuelle Themen zu diskutieren. Hier stellen wir die heutigen Gäste bei "Maischberger" vor, wie der Sender sie angekündigt hat:

Claudia Roth : Staatsministerin für Kultur und Medien (B'90/Grüne)

Staatsministerin für und Medien (B'90/Grüne) Claus Kleber : ehemaliger USA-Korrespondent und Moderator

ehemaliger USA-Korrespondent und Moderator Anthony Scaramucci : Ex-Pressesprecher Donald Trumps im Weißen Haus

Ex-Pressesprecher im Weißen Haus Theo Koll : ZDF -Journalist und Moderator

-Journalist und Moderator Iris Sayram: Korrespondentin im ARD -Hauptstadtstudio

Korrespondentin im -Hauptstadtstudio Alexander Kissler : Politik-Redakteur der Neuen Zürcher Zeitung

Thema bei "Maischberger" heute am 4. Juni 2024

Laut Ankündigung des Senders beschäftigt sich Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien der Bundesrepublik Deutschland, im Rahmen der Talkshow mit der Frage, ob die Akzeptanz für grüne Politik in der Gesellschaft schwindet. Dabei kommen auch die Klimakrise und deren Folgen zur Sprache. Derweil setzen sich Claus Kleber und Anthony Scaramucci mit den möglichen Folgen des Schuldspruchs gegen Donald Trump für die bevorstehende US-Wahl im November auseinander. Als erster ehemaliger Präsident in der US-Geschichte wurde Trump kürzlich in einem Strafprozess schuldig gesprochen. Die Journalisten Theo Koll, Iris Sayram und Alexander Kissler begleiten die Diskussionen und kommentieren sie.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" ist heute am 4. Juni 2024 zur gewohnten Sendezeit um 22.50 Uhr im Free-TV in der ARD zu sehen. Es gibt außerdem wie üblich parallel einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Für die aktuelle Episode von "Maischberger" heute am 4. Juni gibt es gleich zwei Wiederholungstermine. Beide sind für den Mittwoch angesetzt. Am 5. Juni wird die Folge vom Dienstag von 1.50 bis 3.05 Uhr noch einmal im Programm der ARD gezeigt. Auch beim Sender tagesschau24 gibt es am selben Tag eine Wiederholung, nämlich von 20.15 bis 21.30 Uhr. Darüber hinaus lässt sich "Maischberger" auch immer im Online-Stream als Wiederholung sehen. Die Folgen stehen nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek der ARD auf Abruf bereit.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

Bei "Maischberger" kommt es gelegentlich zu Verschiebungen oder Pausen. In den kommenden Wochen läuft die Talkshow aber regelmäßig am Dienstag und Mittwoch in der ARD, wenn auch nicht immer zur selben Uhrzeit. Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit im Überblick: