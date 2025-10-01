„Maischberger“ heute am 1.10.25: Das sind die Gäste und das Thema

Moderatorin Sandra Maischberger ist seit zwei Jahrzehnten mit ihrer eigenen Gesprächssendung im Ersten präsent. Im Jahr 2003 startete das Format zunächst unter dem Titel „Menschen bei Maischberger“. Ziel der Sendung war es, in wöchentlichen Runden aktuelle gesellschaftliche, politische und kulturelle Fragen aufzugreifen.

2016 erfolgte dann eine Umstrukturierung: Der Titel wurde auf „Maischberger“ verkürzt und das Konzept rückte stärker in Richtung des politischen Talks. Seitdem stehen kontroverse Diskussionen und der Austausch unterschiedlicher Perspektiven im Mittelpunkt. Regelmäßig nehmen Politikerinnen und Politiker, Fachleute und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an den Gesprächen teil. Mittlerweile zählt die Sendung zu den etablierten Talkshow-Formaten im deutschen Fernsehen.

Jede neue Ausgabe von „Maischberger“ widmet sich jeweils wechselnden Themen, die für die politische und gesellschaftliche Diskussion von Bedeutung sind. Welche Fragen heute, am 1. Oktober 2025, im Vordergrund stehen und welche Gäste eingeladen sind, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

„Maischberger“: Gäste heute am 1.10.25

Am heutigen Mittwoch kommen diese sechs Gäste bei „Maischberger“ zu Wort:

Thorsten Frei (CDU): Chef des Bundeskanzleramts

Felix Banaszak (Bündnis‘90/Die Grünen) : Bundesvorsitzender

Frederik Pleitgen: CNN

Denis Scheck: Literaturkritiker und Moderator

Markus Feldenkirchen: Der Spiegel

Dagmar Rosenfeld: Media Pioneer

Thema bei „Maischberger“ heute am 1.10.25

Die heutige „Maischberger“-Ausgabe widmet sich mehreren Themen von nationaler und internationaler Bedeutung. Im ersten Teil sprechen Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) und Grünen-Chef Felix Banaszak über Wege, welche die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland fördern sollen. Diskutiert werden dabei sowohl kurzfristige Handlungsmöglichkeiten als auch Perspektiven für die kommenden Jahre.

Im Anschluss richtet sich der Blick auf außenpolitische Fragen. Der Journalist Frederik Pleitgen schildert die Lage in den Vereinigten Staaten und geht auf aktuelle Spannungen mit Russland ein. Im Vordergrund steht dabei die Frage, welche Folgen diese Entwicklungen für Europa haben könnten. Berücksichtigt werden auch Stimmen aus Kultur und Medien: Denis Scheck, der als Literaturkritiker und Moderator bekannt ist, der „Spiegel“-Autor Markus Feldenkirchen und Dagmar Rosenfeld, die Herausgeberin von „Media Pioneer“. Sie liefern zusätzliche Einschätzungen und ordnen die Themen aus ihren jeweiligen Blickwinkeln ein.

Übertragung von „Maischberger“ heute im TV und Livestream

Die Talkshow „Maischberger“ läuft in der ARD in der Regel am späten Abend zwischen 22 und 23 Uhr. Die aktuelle Ausgabe startet heute um 22.50 Uhr. Zuschauerinnen und Zuschauer können die Sendung sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream der ARD verfolgen.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die Ausgabe der Talkshow „Maischberger“ vom 1. Oktober 2025 wird mehrfach im Fernsehen wiederholt. Insgesamt sind drei Ausstrahlungen geplant, die am 2. und 3. Oktober 2025 auf unterschiedlichen Sendern stattfinden. Hier haben wir die Wiederholungstermine für Sie im Überblick:

Donnerstag, 2. Oktober 2025, 3.20 Uhr, ARD

Donnerstag, 2. Oktober 2025, 21 Uhr, tagesschau24

Freitag, 3. Oktober 2025, 0.40 Uhr, 3sat

Neben den Wiederholungen im TV können die einzelnen „Maischberger“-Folgen zeitunabhängig in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

Talkshow „Maischberger“: Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen

Um keine Ausstrahlung zu versäumen, werden an dieser Stelle die nächsten Sendetermine der Polit-Talkshow „Maischberger“ bekanntgegeben:

Montag, 6. Oktober 2025, 22.50 Uhr, ARD

Dienstag, 7. Oktober 2025, 22.50 Uhr, ARD

Mittwoch, 8. Oktober 2025, 22.50 Uhr, ARD