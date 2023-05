Gäste bei "Maischberger" heute am 10. Mai: Präsidentschaftswahlen in der Türkei

Bei "Maischberger" wird heute am 10.5.23 über die Präsidentschaftswahlen in der Türkei diskutiert. Alle wichtigen Informationen finden sie hier auf einen Blick.

Für heute abend sind bei " Maischberger" wieder vier spannende Gäste angekündigt worden. Wer genau das ist und welche Themen heute im Fokus stehen, erfahren sie hier.

Außerdem gibt es alle weiteren Infos zur aktuellen Folge vom 10. Mai 2023: Wann startet die Diskussionsrunde? Und wo gibt es eine Wiederholung?

"Maischberger" heute: Gäste am 10. Mai 2023

Heute Abend werden bei "Maischberger" viele Medienvertreter zu sehen sein. Drei der vier Gäste arbeiten in der Medienbranche. Der vierte im Bunde wird der Bundeslandschaftsminister Cem Özdemir sein. Hier finden sie nocheinmal alle Gäste auf einen Blick zusammengefasst:

Cem Özdemir , Bündnis 90/Die Grünen , Bundeslandwirtschaftsminister

, , Bundeslandwirtschaftsminister Ulrich Wickert , Moderator und Schriftsteller

, Moderator und Schriftsteller Robin Alexander , Die Welt

, Die Welt Yasmine M’Barek, Zeit Online

Thema bei "Maischberger" heute am 10. Mai 2023

Heute wird die Talk-Show in zwei Teile eingeteilt. Zuerst führt Sandra Maischberger ein Gespräch mit Cem Özdemir über die Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Es könnte sein, dass der aktuelle Präsident Recep Tayyip Erdoğan nach 20 Jahren an der Macht wieder abgewählt wird. Dieser Machtwechsel könnte weitreichende Folgen haben, nicht nur für die Türkei. Welche Folgen das sind? Darum geht es im Gespräch mit Cem Özdemir.

Ein weiteres Thema wird die Migrationspolitik sein. Viele Gemeinden und Kommunen sind mit der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten überfordert. Inwiefern der Bund die Länder hier unterstützen muss, wird in der Talk-Runde mit Ulrich Wickert, Robin Alexander und Yasmine M’Barek diskutiert.

Wer ist Sandra Maischberger?

Sandra Maischberger ist die Gastgeberin der Talkshow - und das schon seit 2003. Ein kurzer Blick auf ihren Werdegang: Die Moderatorin und Journalistin hat ihre Karriere bei Bayern 2 beim Radio begonnen, nachdem sie nach nur drei Tagen ihr Studium der Kommunikationswissenschaften in München abgebrochen hatte. Im Alter von 21 Jahren wechselte sie zu Tele 5 und damit zum Fernsehen. Danach war sie als Moderatorin auch auf Vox, RTL oder n-tv zu sehen - und bekam schließlich die Talkshow mit ihrem Namen in der ARD.

Übertragung von "Maischberger" im TV oder Live-Stream

"Maischberger" ist am 10. Mai 2023 ab 23.05 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Free-TV gibt es auf der Seite des Senders auch eine Übertragung im kostenlosen Live-Stream.

Wiederholung der Talkshow "Maischberger" im TV und in der Mediathek

Die Folgen der Talkshow "Maischberger" sind nach der Ausstrahlung im Fernsehen immer noch in der Mediathek der ARD aufrufbar. Außerdem gibt es mehrere Wiederholungen im TV.

11.05.2023, 0.40 Uhr: WDR

11.05.2023, 3.35 Uhr: Das Erste

11.05. 2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Talkshow "Maischberger": Sendetermine und nächste Folgen

"Maischberger" läuft meistens am Dienstag und am Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD - aber nicht immer. Die heutige Folge verschiebt sich zum Beispiel leicht und startet erst um 23.05 Uhr. Nach dem 23. Mai legt die Talkshow sogar eine Pause ein und geht dann erst wieder am 13. Juni auf Sendung. Das sind die nächsten Sendetermine und Sendezeiten, wie sie von der ARD angekündigt wurden: