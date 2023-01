"Maischberger": Diese Gäste diskutieren heute über aktuelle Themen

"Maischberger" läuft heute am 10. Januar 2023 in der ARD. Hier stellen wir die Gäste vor, die in der Talkshow über aktuelle Themen diskutieren.

Sandra Maischberger meldet sich mit der ersten Folge ihrer Talkshow im neuen Jahr zurück: Als Thema geht es bei "Maischberger" heute unter anderem über die Silvester-Krawalle in Berlin, aber auch um Panzer-Lieferungen an die Ukraine.

Wer diskutiert heute Abend ab 22.45 Uhr in der ARD darüber? Hier stellen wir die Gäste bei "Maischberger" am 10. Januar 2023 vor. Dazu bekommen Sie Infos rund um Übertragung, Wiederholung und nächste Sendetermine.

Thema bei "Maischberger" am 10. Januar 2023

Bei "Maischberger" heute geht es nicht nur um ein Thema, sondern gleich um mehrere Themen. Zum einen werden Berliner Themen aufgegriffen. Sandra Maischberger spricht mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey über die Krawalle an Silvester und über die Neuwahl 2023 in Berlin.

Außerdem geht es um das Thema, dass Deutschland Marder-Schützenpanzer an die Ukraine liefern möchte. Ist das wirklich eine gute Idee? Darüber diskutieren CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und der Politikwissenschaftler Professor Johannes Varwick.

Außerdem sind Oliver Kalkofe, Alev Doğan und Alexander Kissler dabei, die mitdiskutieren und kommentieren.

"Maischberger" heute: Gäste am 10. Januar 2023

Hier sehen Sie noch einmal in der Übersicht, welche Gäste bei "Maischberger" heute Abend dabei sind:

Franziska Giffey ( SPD ): Regierende Bürgermeisterin von Berlin

( ): Regierende Bürgermeisterin von Roderich Kiesewetter ( CDU ): Außenpolitiker

( ): Außenpolitiker Johannes Varwick : Politikwissenschaftler

: Politikwissenschaftler Oliver Kalkofe : Comedian

: Comedian Alev Doğan: Chefreporterin von The Pioneer

Alexander Kissler : politischer Redakteur der Neuen Zürcher Zeitung

Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger ist nicht nur Moderatorin und Journalistin, sondern auch Autorin und Produzentin. Ihre Karriere begann beim Radio beim Sender Bayern 2. Im Alter von 21 Jahren wechselte sie dann in die Nachrichtenredaktion von Tele 5. Ab dann wurde sie auch im Fernsehen erfolgreich und war unter anderem für n-tv als Moderatorin im Einsatz. Die eigene Talkshow "Maischberger" bekam sie schon 2003 - also vor 20 Jahren.

Übertragung der ARD-Talkshow "Maischberger" im TV oder Live-Stream

"Maischberger" läuft am 10. Januar 2023 ab 22.45 Uhr im Fernsehen in der ARD. Neben der TV-Ausstrahlung bietet der Sender auf der eigenen Seite auch online einen Live-Stream an.

Wiederholung von "Maischberger"

Vergangene Folgen der Talkshow "Maischberger" lassen sich in der Mediathek der ARD nachholen. Außerdem gibt es zu der Folge vom 10. Januar 2023 gleich zwei Wiederholungen im TV:

11. Januar 2023, ab 1.40 Uhr in der ARD

11. Januar 2023, ab 20.15 Uhr auf tagesschau24

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

Mittlerweile läuft "Maischberger" zweimal in der Woche in der ARD: am Dienstag und am Mittwoch. Die Sendezeit ist in der Regel ungefähr 22.45 Uhr, kann sich aber auch mal verschieben. Das sind die Sendetermine der nächsten "Maischberger"-Folgen:

10.01.2023, ab 22.45 Uhr

11.01.2023, ab 22.50 Uhr

17.01.2023, ab 23.20 Uhr

18.01.2023, ab 22.50 Uhr

