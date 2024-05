"Maischberger" heute am 14.5.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" heute am 14.5.24 sind sechs Gäste dabei - darunter ein Mordanschlag-Opfer. Hier erfahren Sie, wen Sandra Maischberger im Studio hat.

Bei " Maischberger" heute Abend nehmen sich die Gäste aktuelle Themen vor. Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow, die am 14.5.24 etwas später als gewohnt in der ARD läuft.

Wir informieren nicht nur über das Thema und die Gäste von Moderatorin Sandra Maischberger. Es geht auch um die Sendezeit, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 14.5.24

Hier bekommen Sie als Erstes einen schnellen Überblick über die Gäste bei "Maischberger" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Salman Rushdie : Schriftsteller, überlebte Mordanschlag schwer verletzt

Schriftsteller, überlebte Mordanschlag schwer verletzt Jens Spahn ( CDU ): stellvertretender Fraktionsvorsitzender

stellvertretender Fraktionsvorsitzender Konstantin Kuhle ( FDP ): stellvertretender Fraktionsvorsitzender

stellvertretender Fraktionsvorsitzender Anja Kohl : ARD -Börsenexpertin, Moderatorin von " Wirtschaft vor acht"

-Börsenexpertin, Moderatorin von " vor acht" Kai Diekmann : langjähriger Bild -Chefredakteur

langjähriger -Chefredakteur Sonja Zekri : Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung

Thema bei "Maischberger" heute am 14.5.24

Sandra Maischberger spricht mit dem indisch-britischen Schriftsteller Salman Rushdie, der vor fast zwei Jahren Opfer eines Mordanschlags wurde und schwer verletzt überlebte. Ein islamistischer Attentäter hatte in den USA mehrmals mit einem Messer auf ihn eingestochen. In der Ankündigung zur aktuellen "Maischberger"-Sendung findet sich ein Zitat von Salman Rushdie: "Wenn man dem Tod so nahe kommt und dann wieder zurückkehrt, bekommt man ein viel stärkeres Bewusstsein für den Wert jedes einzelnen Tages im Leben."

Beim zweiten Thema diskutieren die Politiker Konstantin Kuhle (FDP) und Jens Spahn (CDU) miteinander. Es geht um die Pläne der FDP für den Haushalt und die Rente, die in der Ampel-Regierung für Streit sorgen.

Drei Journalistinnen und Journalisten kommentieren die Diskussionen: Anja Kohl, Kai Diekmann und Sonja Zekri.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" läuft heute am 14.5.24 ein paar Minuten später als gewohnt: Los geht es um 23 Uhr in der ARD. Es gibt außerdem eine Übertragung im Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die "Maischberger"-Sendung vom 14.5.2024 läuft noch ein zweites Mal in der ARD. Außerdem gibt es eine weitere Wiederholung auf tagesschau24.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen "Maischberger"-Folge 815 im Fernsehen:

14.05.2024, 23.00 Uhr: ARD

15.05.2024, 02.00 Uhr: ARD

15.05.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Darüber hinaus werden alle "Maischberger"-Sendungen auch in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Sie lassen sich dort im Online-Stream nachholen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft am Dienstag und Mittwoch in der ARD. In der Regel ist die Talkshow ab 22.50 Uhr zu sehen. Es kann so wie bei der aktuellen Folge aber immer wieder zu Verschiebungen kommen. Das sind die angekündigten nächsten Sendetermine inklusive Sendezeit:

Dienstag, 14.05.2024, 23.00 Uhr

Mittwoch, 15.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 28.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 29.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 04.06.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 05.06.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 11.06.2024, 23.35 Uhr

Mittwoch, 12.06.2024, 23.00 Uhr

(sge)