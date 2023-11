Thema und Gäste bei "Maischberger" am 15. November 2023

Am heutigen Abend wird bei Maischberger wieder diskutiert. Um welche Themen geht es und welche Gäste wurden eingeladen? Alle Infos finden Sie hier.

Immer Dienstags und Mittwochs diskutiert Maischberger in ihrer Talk-Show mit ihren Gästen über aktuelle Themen. Heute Abend startet die Übertragung um 23.05 Uhr im Ersten. Was ist das Thema heute Abend und wer sind die Gäste? Alle wichtigen Infos zur heutigen Sendung lesen Sie hier.

Thema bei "Maischberger" am 15. November 2023

Wie immer gibt es nicht nur ein Thema, das in der Talkshow besprochen wird. Unter anderem wird es um die Präsidentschaftswahl in den USA im November 2024 gehen. Es besteht die Möglichkeit, dass es erneut zu einer Wahl zwischen dem Ex-Präsidenten Donald Trump und dem amtierenden Präsidenten Joe Biden kommen wird. Was hätte dieser Wahlkampf und ein erneuter Sieg von Donald Trump für Folgen für die USA und damit auch für die globale Ordnung?

Das ist jedoch nicht die einzige Herausforderung, die Deutschland betreffen könnte: Zeitenwende bei der Bundeswehr, Milliardenausgaben für den Sozialstaat und der Streit um die Migrationspolitik gehören ebenfalls zu den Themen des heutigen Abends. Wie lassen sich diese aktuellen Herausforderungen bewältigen?

"Maischberger" heute: Gäste am 15. November 2023

Sechs Gäste werden am heutigen Abend in der Talkshow erwartet. Zwei von Ihnen sprechen über die Herausforderungen deutscher Migrationspolitik und vier äußern sich zur Präsidentschaftswahl in den USA. Hier finden Sie die Gäste des heutigen Abends auf einen Blick:

Wolfgang Kubicki , FDP : Der Politiker ist der Meinung, man bräuchte konsequente Maßnahmen, um den Zuzug von Migranten zu begrenzen.

: Der Politiker ist der Meinung, man bräuchte konsequente Maßnahmen, um den Zuzug von Migranten zu begrenzen. Janine Wissler , Die Linke : Sie spricht sich gegen eine Obergrenze im Thema Migration aus. Diese Obergrenze würde keines der Probleme lösen.

: Sie spricht sich gegen eine Obergrenze im Thema Migration aus. Diese Obergrenze würde keines der Probleme lösen. Elmar Theveßen , Journalist : Der Washington-Korrespondent äußert sich zur aktuellen Lage in den USA .

: Der Washington-Korrespondent äußert sich zur aktuellen Lage in den . Ulrich Wickert , Journalist und Autor : Ulrich Wickert spricht ebenfalls über die Präsidentschaftswahl in den USA .

: spricht ebenfalls über die in den . Kerstin Palzer , Korrespondentin : Kerstin Palzer ist ARD-Hauptstadtkorrespondentin.

: ist ARD-Hauptstadtkorrespondentin. Alev Doğan, Reporterin: Die Chefreporterin von "The Pioneer" diskutiert ebenfalls über die möglichen Folgen einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump .

Wiederholung von "Maischberger" am 15. November 2023

Auch von der heutigen Folge gibt es mehrere Wiederholungen im linearen TV-Proramm. Hier finden Sie einen Überblick: