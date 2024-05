"Maischberger" heute am 15.5.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" heute am 15.5.24 diskutieren die Gäste über aktuelle Themen. Wer ist in der ARD-Talkshow dabei und worum geht es am Mittwoch?

In der Talkshow " Maischberger" heute Abend sind sechs Gäste mit dabei, die über verschiedene Themen sprechen. Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Folge.

Dabei geht es nicht nur um die Themen und um die Gäste, die Sandra Maischberger am 15.5.24 im Studio hat. Wir informieren auch rund um Sendezeit, Wiederholung und die Sendetermine der kommenden Wochen.

"Maischberger": Gäste heute am 15.5.24

Die Themen werden weiter unten vorgestellt. Hier erhalten Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste von "Maischberger" heute Abend, wie der Sender sie vorgestellt hat:

Lars Klingbeil ( SPD ): Parteivorsitzender

Parteivorsitzender Ilse Aigner ( CSU ): Landtagspräsidentin in Bayern

Landtagspräsidentin in Jürgen Trittin (Grüne): ehemaliger Bundesumweltminister und langjähriger Fraktionsvorsitzender der Grünen

ehemaliger Bundesumweltminister und langjähriger Fraktionsvorsitzender der Grünen Petra Gerster : Moderatorin und Autorin

Moderatorin und Autorin Gabor Steingart : Herausgeber des Pioneer Briefing

Herausgeber des Anja Maier : Chefreporterin Politik beim Focus

Thema bei "Maischberger" heute am 15.5.24

Lars Klingbeil von der SPD und Ilse Aigner von der CSU diskutieren unter anderem über die Sozialleistungen in Deutschland, die auch in der Ampel-Regierung immer wieder ein Streitpunkt sind - zum Beispiel beim Bürgergeld. Lars Klingbeil wird in der Ankündigung zur Sendung so zitiert: "Die Schuldenbremse ist ein Wohlstandrisiko geworden und deswegen müssen wir sie verändern." Ilse Aigner sagt hingegen: "Ich bin nicht der Meinung, dass wir alles mit neuen Schulden lösen können."

Jürgen Trittin zieht sich aus der Politik zurück. Im Gespräch mit Sandra Maischberger zieht er Bilanz. Der Sender zitiert ihn so: "Ich glaube, die Grünen meiner Generation haben diese Republik stark verändert und dabei haben auch wir uns verändert."

Wie immer gibt es drei Gäste, die die Diskussionen begleiten und kommentieren. Am 15.5.24 sind das die Journalistinnen und Journalisten Petra Gerster, Gabor Steingart und Anja Maier.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" ist heute am 15.5.24 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 15.5.2024 gibt es insgesamt drei Wiederholungen im TV. Die laufen auf drei verschiedenen Sendern.

Hier bekommen Sie den Überblick über alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge 816 im Fernsehen:

15.05.2024, 22.50 Uhr

16.05.2024, 03.10 Uhr: ARD

16.05.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

17.05.2024, 00.45 Uhr: 3Sat

Unabhängig von den Wiederholungen im TV lassen sich alle Folgen auch online im Stream nachholen. Sie werden nämlich in der Mediathek der ARD veröffentlicht.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Für die kommenden Wochen wurden sehr regelmäßige Sendetermine angekündigt, auch wenn es bei der Sendezeit ein paar Abweichungen gib. Das sind die nächsten Termine:

Mittwoch, 15.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 28.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 29.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 04.06.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 05.06.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 11.06.2024, 23.35 Uhr

Mittwoch, 12.06.2024, 23.00 Uhr

(sge)