"Maischberger" heute am 16. Januar 2024: Das sind Gäste und Thema

Bei "Maischberger" heute am 16. Januar 2024 nehmen sich sechs Gäste aktuelle Themen vor. Hier erfahren Sie, wer in der Talkshow dabei ist und worum es geht,

Wenn Sandra Maischberger heute Abend auf Sendung geht, hat sie sechs Gäste im Studio - darunter Daniel Günther als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Dabei geht es um mehr als nur ein Thema.

Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow "Maischberger" am 16. Januar 2024: Wer sind die Gäste? Um welche Themen geht es? Wo gibt es die Wiederholung? Und wie sehen die nächsten Sendetermine aus?

"Maischberger": Gäste heute am 16. Januar 2024

Bevor weiter unten das Thema genauer ausgeführt wird, bekommen Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste bei "Maischberger" heute. Das sind die Teilnehmer der Diskussion, wie der Sender sie angekündigt hat:

Daniel Günther ( CDU ): Ministerpräsident von Schleswig-Holstein

Ministerpräsident von Carlo Masala : Professor für Internationale Politik und Militärexperte

Professor für Internationale und Militärexperte Janine Wissler : Parteivorsitzende der Linken

Parteivorsitzende der Linken Waldemar Hartmann : Autor und Kolumnist

Autor und Kolumnist Yasmine M’Barek : Redakteurin von Zeit Online

Redakteurin von Gregor Peter Schmitz : Chefredakteur des Stern

Thema bei "Maischberger" heute am 16. Januar 2024

In den aktuellen Umfragen zur nächsten Bundestagswahl ist die Union klar die stärkste Kraft. Sandra Maischberger spricht mit Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, über die Strategie der Union. Der CDU-Politiker kritisiert dabei die Politik der Ampel-Regierung.

Militärexperte Carlo Masala und die Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler, diskutieren über den Krieg in der Ukraine. "Auf dem Schlachtfeld werden die Voraussetzungen für Verhandlungen geschaffen", wird Musala in der Ankündigung vom Sender zitiert. Janine Wissler will hingegen, dass Deutschland mehr auf Diplomatie setzt.

Außerdem dabei sind Autor und Kolumnist Waldemar Hartmann, Zeit Online-Redakteurin Yasmine M’Barek und der Stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz. Sie kommentieren, erklären und diskutieren.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" ist am 16. Januar 2024 zur gewohnten Sendezeit ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Der Sender bietet außerdem auf seiner Seite einen Live-Stream an.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 16. Januar 2024 gibt es nicht nur eine Wiederholung, sondern zwei. Eine davon läuft mitten in der Nacht, die andere zur besten Sendezeit. Das sind alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge 786:

16.01.2024, 22.50 Uhr: ARD

17.01.2024, 01.50 Uhr: ARD

17.01.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Alle Folgen von Maischberger lassen sich zudem im Stream nachholen. Sie finden sie in der Mediathek der ARD.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist meistens am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Es kann aber auch immer wieder zu kurzen Pausen kommen. So sind für den 30. Januar, den 6. Februar und den 7. Februar aktuell keine Folgen angekündigt. Das sind damit die nächsten Sendetermine der Talkshow samt Sendezeit:

16.01.2024, 22.50 Uhr

17.01.2024, 22.50 Uhr

23.01.2024, 22.50 Uhr

24.01.2024, 22.50 Uhr

31.01.2024, 22.50 Uhr

13.02.2024, 22.50 Uhr

14.02.2024, 22.50 Uhr

20.02.2024, 22.50 Uhr

21.02.2024, 22.50 Uhr

(sge)