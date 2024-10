"Maischberger" heute am 16.10.24: Das sind die Gäste und das Thema

„Maischberger“ ist zwar nicht die älteste laufende Polit-Talkshow im deutschen Fernsehen - dieser Titel gebührt „3nach9“ - aber Sandra Maischberger ist mit ihrem Format schon seit mehr als 20 Jahren auf Sendung. Anfangs noch unter dem Namen „Berlin Mitte“ wird seit 2003 jede Woche in der ARD diskutiert. Dabei nimmt sich die Gastgeberin stets aktuelle Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor, zu denen Berufspolitiker, Experten und Journalisten Stellung beziehen.

Worum geht es heute am 16. Oktober 2024 bei „Maischberger“? Welche Gäste sind im Studio und über welche Themen diskutieren sie? Neben Antworten auf diese Fragen haben wir alles Wissenswerte zur aktuellen Ausgabe der Talkrunde hier für Sie.

„Maischberger“: Gäste heute am 16.10.24

Unter anderem kommt es bei „Maischberger“ heute zur Auseinandersetzung zwischen zwei Politikern: Katharina Dröge (Grüne) und Jens Spahn (CDU) diskutieren über die Migrationspolitik der Bundesregierung und vertreten zum Teil konträre Ansichten.

Alle Gäste der heutigen Sendung im Überblick:

Jens Spahn (CDU): Mitglied des Bundestages

Katharina Dröge (B‘90/Grüne): Fraktionsvorsitzende

Sönke Neitzel: Militärhistoriker

Theo Koll: Moderator, Journalist und ehemaliger Leiter des ZDF -Hauptstadtstudios

Alev Doğan: Journalistin, Chefredakteurin von The Pioneer

Markus Feldenkirchen: Journalist, Autor beim Spiegel

Themen bei „Maischberger“ heute am 16.10.24

Sandra Maischberger nimmt sich heute gemeinsam mit ihren Gästen zwei Themen vor. Zum einen geht es um die Migrationspolitik der Bundesregierung. Während Jens Spahn der Meinung ist, dass die Ampel die deutschen Grenzen für irreguläre Migration schließen solle, vertritt Katharina Dröge die Ansicht, dass Staaten innerhalb der EU auf Kooperation statt Abschottung setzen sollten.

Militärhistoriker Sönke Neitzel spricht über die deutsche Unterstützung der Ukraine sowie über fehlende Investitionen in die Verteidigung Deutschlands. Er sagt: „Es wird zu wenig in unsere Verteidigung investiert – und zwar so wenig, dass wir im Ernstfall weder unsere Bündnispartner noch uns selbst über einen längeren Zeitraum verteidigen können.“

„Maischberger“ heute: Übertragung im TV und Live-Stream

„Maischberger“ läuft heute am 16.10.24 ab 23.05 Uhr in der ARD. Alternativ zur Übertragung im Fernsehen können Sie auch auf den kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders zurückgreifen.

Sollte Ihnen das Thema der heutigen Sendung nicht zusagen, gibt es eine Alternative: Im ZDF läuft ab 23.15 Uhr eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Sendung vom heutigen Mittwoch ist die Folge mit der Ordnungsnummer 837. Sollten Sie die neueste Ausgabe des Polit-Talks verpasst haben, können Sie die Sendung an drei Terminen in der Wiederholung sehen.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge mit der Erstausstrahlung und den drei Wiederholungen auf verschiedenen Sendern:

16.10.2024, 23.05 Uhr: ARD

17.10.2024, 02.50 Uhr: ARD

17.10.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

18.10.2024, 00.50 Uhr: 3sat

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe von „Maischberger“ in der Mediathek der ARD nachzuholen. Auch ältere Sendungen stehen dort kostenlos auf Abruf bereit.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

„Maischberger“ läuft dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr in der ARD. Verschiebungen bei der Sendezeit oder Ausfälle können immer wieder vorkommen. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Mittwoch, 16.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 837

Dienstag, 5.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 838

Mittwoch, 6.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 839

Dienstag, 12.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 840