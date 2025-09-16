"Maischberger" heute am 16.9.25: Das sind die Gäste und das Thema

Bei der politischen Talkshow "Maischberger" am heutigen Abend geht es um zwei aktuelle Themen. Insgesamt hat Moderatorin Sandra Maischberger sechs Gäste zu sich ins Studio eingeladen, um darüber zur reden und zu diskutieren.

Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Talkshow-Folge, die am 16.9.25 zur gewohnten Uhrzeit ab 22.50 Uhr in der ARD läuft. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung im TV und Stream, die Wiederholung sowie die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 16.9.25

Wie eingangs bereits erwähnt, sind neben Sandra Maischberger selbst noch sechs weitere Persönlichkeiten in der heutigen Ausgabe der Talkshow mit dabei. Hier einmal die Gäste bei „Maischberger“ am 16.9.25 im Überblick:

Alexander Schweitzer (SPD): Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU): ehemaliger Bundesverteidigungsminister

Gregor Gysi (Die Linke): langjähriger Fraktionsvorsitzender der Linkspartei

Christian Rach: Spitzenkoch und TV-Moderator

Iris Sayram: Korrespondentin im ARD -Hauptstadtstudio

Ansgar Graw: Herausgeber von The European

Thema bei "Maischberger" heute am 16.9.25

Sandra Maischberger spricht mit Alexander Schweitzer, dem Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, über den Druck, der nach den Kommunalwahlen und vor dem Herbst der Reformen auf der SPD lastet. „Ich habe den Eindruck, die SPD ist für viele etwas zu langweilig geworden. Wir brauchen neue politische Ideen und Impulse, einen neuen Stil“, sagt Schweitzer selbst dazu.

Derweil äußern sich Karl-Theodor zu Guttenberg und Gregor Gysi zu zwei weiteren Themen, welche die Welt momentan in Atem halten: Jüngst sorgten russische Drohnen über dem Gebiet der NATO für Aufsehen, ebenso wie das tödliche Attentat auf den US-Amerikaner Charlie Kirk. Letzterer war ein politischer Aktivist, Podcaster und Autor, galt außerdem als bekennender Unterstützer von US-Präsident Donald Trump. Sowohl über die Drohnen als auch über die Ermordung von Kirk wird am 16.9.25 bei „Maischberger“ gesprochen. Christian Rach, Iris Sayram und Ansgar Graw begleiten und kommentieren die Diskussionen.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" wird heute am Dienstag, 16.9.25 ab 22.50 Uhr im Programm der ARD gezeigt. Gleichzeitig lässt sich die Sendung wie üblich natürlich auch online im kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders verfolgen.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur heutigen "Maischberger"-Sendung vom 16.9.25 gibt es gleich zwei Wiederholungen im Fernsehen. Sie laufen beide am 17.9.25, allerdings zu sehr verschiedenen Sendezeiten und auf unterschiedlichen Sendern. Hier einmal die beiden Termine auf einen Blick:

Mittwoch, 17.9.25, 3.05 bis 4.20 Uhr in der ARD

Mittwoch, 17.9.25, 20.30 bis 21.45 Uhr bei tagesschau24

Alle "Maischberger"-Sendungen werden außerdem nach der regulären TV-Ausstrahlung in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Dort lassen sie sich bequem und kostenlos im Online-Stream nachholen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

In der Regel läuft „Maischberger“ pro Woche dienstags und mittwochs am Abend im TV. Daran wird sich auch vorerst nichts ändern. Hier einmal ein Überblick über die kommenden Sendetermine:

Mittwoch, 17.9.25, ab 22.50 Uhr in der ARD

Dienstag, 23.9.25, ab 22.50 Uhr in der ARD

Mittwoch, 24.9.25, ab 22.50 Uhr in der ARD

Dienstag, 30.9.25, ab 22.50 Uhr in der ARD

Mittwoch, 1.10.25, ab 22.50 Uhr in der ARD