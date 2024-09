"Maischberger" heute am 17.9.24: Das sind die Gäste und die Themen

Wenn Sandra Maischberger heute Abend auf Sendung geht, diskutiert sie mit ihren sechs Gästen über kontroverse Themen. Hier bekommen Sie die Infos zur „Maischberger“-Folge vom 17.9.24, die ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen ist.

In diesem Artikel erfahren Sie nicht nur die Gäste und das Thema der Talkshow. Wir informieren auch rund um Übertragung, Wiederholung und nächste Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 17.9.24

Politiker und Journalisten nehmen sich die beiden Themen von „Maischberger“ heute Abend vor. Darunter befindet sich auch Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber.

Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussion, wie der Sender sie angekündigt hat:

Omid Nouripour (Grüne): Bundesvorsitzender

Carsten Linnemann (CDU): Generalsekretär

Constantin Schreiber: Autor und Tagesschau-Sprecher

Petra Gerster: Moderatorin und Autorin

Yasmine M‘Barek: Redakteurin bei Zeit Online

Susanne Gaschke: Autorin der Neuen Zürcher Zeitung

Themen bei "Maischberger" heute am 17.9.24

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour und der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann diskutieren bei „Maischberger“ über Migration. Linnemann wird in der Ankündigung zur Sendung so zitiert: „Die Grünen lehnen ernsthafte Maßnahmen zur Eindämmung der illegalen Migration ab.“ Von Omid Nouripour heißt es hingegen: „Was für ein Schmierentheater der Union. Es geht offensichtlich nicht um die Sache, sondern um Lautstärke und Profilierung.“

Sandra Maischberger spricht mit Autor und Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber außerdem über Streitkultur und Meinungsfreiheit. In der Ankündigung zitiert der Sender Schreiber so: „Das gehört zum Leben dazu, dass ich auch etwas zu hören bekomme, was mir nicht gefällt.“

Die langjährige Moderatorin der ZDF-heute-Nachrichten Petra Gerster, die Redakteurin von Zeit Online Yasmine M’Barek und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke begleiten und kommentieren die Gespräche.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" ist am 17.9.24 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Die Übertragung gibt es nicht nur im Free-TV, sondern gleichzeitig auch kostenlos im Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer die "Maischberger"-Sendung vom 17.9.24 verpasst, hat im Fernsehen noch zwei weitere Gelegenheiten, sie zu sehen. Eine Wiederholung läuft mitten in der Nacht, die andere zur besten Sendezeit.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge 828 mit Erstausstrahlung und beiden Wiederholungen:

11709.2024, 22.50 Uhr: ARD

18.09.2024, 01.50 Uhr: ARD

18.09.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Außerdem stehen alle Folgen von „Maischberger“ nach der Ausstrahlung in der Mediathek der ARD zum Abruf bereit. Dort lassen sie sich im Online-Stream sehen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in den meisten Wochen am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Es kann immer wieder zu Verschiebungen bei der Sendezeit oder kompletten Ausfällen kommen. Für die nächsten Wochen wurden aber regelmäßige Sendetermine für die Talkshow angekündigt:

Dienstag, 17.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 828

Mittwoch, 18.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 829

Dienstag, 24.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 830

Mittwoch, 25.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 831

Dienstag, 1.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 832

Mittwoch, 2.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 833

Dienstag, 8.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 834

Mittwoch, 9.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 835

(sge)