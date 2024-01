"Maischberger" gestern am 17. Januar 2024: Das sind Gäste und Thema

Bei "Maischberger" gestern am 17. Januar 2024 diskutierten sechs Gäste über aktuelle Themen. Hier erfahren Sie, wer dabei war und worum es ging.

In der Talkshow " Maischberger" gestern ging Abend geht es wieder um mehr als nur ein Thema. Welche Gäste hatte Sandra Maischberger im Studio?

Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung, die am 17. Januar 2024 ab 22.50 Uhr in der ARD lief. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und ihre Themen, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine, bei denen es ein paar Besonderheiten gibt.

"Maischberger": Gäste gestern am 17. Januar 2024

Als Erstes stellen wir die Gäste von "Maischberger" gestern Abend vor. Dazu gehören ein ehemaliger Finanzminister, eine bekannte FDP-Politikerin, ein Trump-Unterstützer, ein Comedian und Journalisten. Das sind die Teilnehmer der Diskussion, wie der Sender sie angekündigt hat:

Peer Steinbrück ( SPD ): ehemaliger SPD-Bundesfinanzminister

ehemaliger SPD-Bundesfinanzminister Marie-Agnes Strack-Zimmermann : FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl

FDP-Spitzenkandidatin für die George Weinberg : Trump-Unterstützer von den "Republicans Overseas Germany"

Trump-Unterstützer von den "Republicans Overseas Germany" Oliver Kalkofe : Comedian und Schauspieler

Comedian und Schauspieler Anna Mayr : Zeit-Journalistin

Zeit-Journalistin Alexander Kissler : Neuen Zürcher Zeitung

Thema bei "Maischberger" gestern am 17. Januar 2024

Die Ampel-Regierung steht bei den Finanzen unter Druck. Sandra Maischberger spricht mit dem ehemaligen SPD-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück darüber. In der Ankündigung zur Sendung wird er so zitiert: "Es muss eine Schuldenbremse geben, aber die jetzige ist erkennbar nicht mehr zeitgemäß. Wir haben einen extremen Investitionsbedarf auf diversen Feldern."

Ein weiteres Thema ist der Sieg von Donald Trump bei den Vorwahlen in Iowa zur US-Wahl 2024. Es diskutieren der Trump-Unterstützer George Weinberg von den "Republicans Overseas Germany" und Marie-Agnes Strack-Zimmermann als FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl darüber.

Correctiv-Recherche zur AfD kommt auf die Bühne

Die Sendung wird außerdem von dem Comedian Oliver Kalkofe, der Zeit-Journalistin Anna Mayr und dem Politik-Redakteur Alexander Kissler von der Neuen Zürcher Zeitung begleitet.

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" wurde gestern am 17. Januar 2024 ab 22.50 Uhr in der ARD gezeigt. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 17. Januar 2024 werden gleich vier Wiederholungen auf unterschiedlichen Sendern angeboten. Das sind alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge 787:

17.01.2024, 22.50 Uhr: ARD

18.01.2024, 00.35 Uhr: WDR

18.01.2024, 03.20 Uhr: ARD

18.01.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

19.01.2024, 00.45 Uhr: 3Sat

Alle Folgen von Maischberger werden nach der Erstausstrahlung außerdem als Wiederholung im Stream angeboten - in der Mediathek der ARD.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel dienstags und mittwochs ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. In den nächsten Wochen fällt die Talkshow aber an mehreren Tagen aus: am 30. Januar, am 6. Februar und am 7. Februar. Das sind damit die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

17.01.2024, 22.50 Uhr

23.01.2024, 22.50 Uhr

24.01.2024, 22.50 Uhr

31.01.2024, 22.50 Uhr

13.02.2024, 22.50 Uhr

14.02.2024, 22.50 Uhr

20.02.2024, 22.50 Uhr

21.02.2024, 22.50 Uhr

