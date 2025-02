„Maischberger“ heute am 18.2.25: Das sind die Gäste und das Thema

„Maischberger“ ist eine politische Talkshow in der ARD, die seit 2003 ausgestrahlt und von Sandra Maischberger moderiert wird. Die Sendung bietet Diskussionen zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen mit Gästen, meist aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Sie folgt einem klassischen Talkshow-Format, in dem Maischberger ihre Gäste sowohl in einer Gruppenrunde als auch in Einzelgesprächen befragt und oft kontroverse Debatten ins Rollen bringt.

In der neuesten Ausgabe von „Maischberger“ am 18. Februar 2025 wird wieder heiß diskutiert. Welche Gäste im Studio sind und über welche Themen gesprochen wird finden Sie hier:

„Maischberger“: Gäste heute am 18.2.25

Auch heute lädt Sandra Maischberger wieder zu sich ins Studio ein. Zunächst führt sie ein Interview mit Wolodymyr Selenskyj dem ukrainischen Präsidenten. Hierbei geht es um den Ukraine-Krieg und welcher Weg zum Frieden führt. Auch in dieser Sendung sind wieder Politiker, heute von SPD und FDP zu Gast, ebenso wie Experten aus der Presse- und Medienbranche.

Alle Gäste der heutigen Folge im Überblick:

Saskia Esken, SPD: Mitglied des Deutschen Bundestages

Christian Lindner, FDP: Bundesvorsitzender, ehemaliger Bundes Finanzminister

Vassili Golod: Ukraine-Korrespondenz der ARD

Bettina Böttinger: Moderatorin

Wolfram Weimer: Verleger von „The European“

Themen bei „Maischberger“ heute am 18.2.25

Zum einen wird Sandra Maischberger mit den Politikern Saskia Esken von der SPD und Christian Lindner von der FDP über die Themen Wirtschaft, Soziales und Migration sprechen. Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl am 23. Februar wird darüber diskutiert, wer in diesen Bereichen die besseren Lösungen hat. Kommentiert wird das ganze von Vassili Golod, Bettina Böttinger und Wolfram Weimer.

Interview mit Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj:

Eine Besonderheit der heutigen Folge ist ein 45-minütiges Interview zwischen Sandra Maischberger und dem ukrainischen Präsidenten. Wolodymyr Selenskyj warnt vor einem übereilten Kriegsende, das ein Chaos wie in Afghanistan 2021 verursachen könnte. Er fordert, dass die Ukraine in Verhandlungen, über deren Verbleib einbezogen wird und drängt auf stärkere US-Unterstützung, da ein Sieg sonst unmöglich sei. Sicherheitsgarantien seien für einen Waffenstillstand unerlässlich, während Gebietsverluste ausgeschlossen sind. Er kritisiert Europas militärische Schwäche und sieht die Gefahr eines russischen Angriffs über Belarus. Solange die Ukraine nicht in der NATO und EU ist, bleibt ihre Verteidigung seine Priorität – erst dann sieht er seine Mission als erfüllt an.

„Maischberger“ heute: Übertragung im TV und Live-Stream

Die politische Talkshow „Maischberger“ wird am 18. Februar 2025 ab 22.50 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Zuschauer, die die Sendung nicht im Fernsehen verfolgen können oder eine flexible Alternative suchen, haben die Möglichkeit die Folge zeitgleich im kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders zu sehen. So kann die Diskussion unabhängig vom TV-Gerät und von überall aus verfolgt werden.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Sollten Sie eine Folge verpassen, gibt es hier die Wiederholungen der heutigen Folge im Fernseher:

19.2.25, Mittwoch 2.50 Uhr: Das Erste

19.92.25, Mittwoch 20.30 Uhr: tagesschau24

Es gibt ebenfalls die Möglichkeit eine schon länger zurückliegende Folge zu wiederholen. Dies ist über die Mediathek der ARD jederzeit möglich.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der kommenden Folgen

„Maischberger“ ist jeden Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Da es aufgrund der bevorstehenden Bundestagswahlen zu Verschiebungen kommen kann, haben wir für Sie die folgenden Sendetermine der Show im Überblick:

Dienstag, 18.2.25, 22.50 Uhr

Mittwoch, 19.2.25, 22.50 Uhr

Dienstag, 25.2.25, 22.50 Uhr

Mittwoch, 26.2.25, 22.50 Uhr

Dienstag, 4.3.25, 22.50 Uhr

Mittwoch, 5.3.25, 22.50 Uhr

Dienstag, 11.3.25, 22.50 Uhr

Mittwoch, 12.3.25, 22.50 Uhr

Dienstag, 18.3.25, 22.50 Uhr

Mittwoch, 19.3.25, 22.50 Uhr

Dienstag, 25.3.25, 22.50 Uhr

Mittwoch, 26.3.25, 22.50 Uhr