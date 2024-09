"Maischberger" gestern am 18.9.24: Das waren die Gäste und die Themen

In der Talkshow „Maischberger“ gestern Abend geht es um zwei verschiedene Themen. Insgesamt sprachen sechs Gäste darüber - darunter ein Ministerpräsident, der Abschied von der Macht nimmt.

Hier bekommen Sie die Infos zur „Maischberger“-Folge vom 18.9.24, die ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen war. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächste Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 18.9.24

Politiker, Journalisten und Journalistinnen sowie eine Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik - das waren die Teilnehmer der Diskussion bei „Maischberger“ gestern Abend.

Hier bekommen Sie den Überblick über de Gäste, wie der Sender sie angekündigt hatte:

Bodo Ramelow (Die Linke): Ministerpräsident von Thüringen

Ralf Stegner (SPD): Außenpolitiker und Bundestagsabgeordneter

Sarah Pagung: Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik

Bettina Böttinger: Moderatorin

Gregor Peter Schmitz: Vorsitzender der Chefredaktion des Stern

Nena Brockhaus: Journalistin

Themen bei "Maischberger" gestern am 18.9.24

Die Ergebnisse der Landtagswahl 2024 in Thüringen waren für die Linkspartei bitter: War sie 2019 noch stärkste Kraft mit 31 Prozent, landete sie 2024 mit 13,1 Prozent deutlich hinter AfD, CDU und BSW. Ministerpräsident Bodo Ramelow gab mittlerweile bekannt, dass er unabhängig von der Regierungsbildung kein politisches Amt mehr anstrebe. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er: „Ich muss nichts mehr retten. Ich muss an nichts kleben. Ich habe 25 Jahre harte Arbeit hinter mir.“ Bei „Maischberger“ am 18.9.24 sprach er über seinen Abeschied von der Macht.

Das zweite Thema der Sendung war der Krieg in der Ukraine. Außenpolitiker Ralf Stegner (SPD) und die Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik Sarah Pagung diskutierten darüber. Stegner wurde in der Ankündigung der Sendung so zitiert: „Wir müssen dafür sorgen, dass der Krieg sich nicht ausweitet. Deutschland und die Nato-Staaten dürfen nicht Kriegsteilnehmer werden.“ Von Pagung heißt es: „Die Lieferung von Waffensystemen bedeutet nicht, dass man Kriegsteilnehmer wird.“

Bettina Böttinger, Gregor Peter Schmitz und Nena Brockhaus begleiteten die Diskussionen als Journalistinnen und Journalisten und kommentieren die Gespräche.

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" wurde am 18.9.24 ab 22.50 Uhr in der ARD übertragen. Außerdem war die Sendung parallel zur Übertragung im Free-TV auch kostenlos im Live-Stream auf der Seite des Senders zu sehen.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 18.9.24 gibt es gleich drei Wiederholungen. Die laufen zu verschiedenen Sendezeiten auf unterschiedlichen Sendern.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge 829 mit der Erstausstrahlung und den beiden Wiederholungen:

18.09.2024, 22.50 Uhr: ARD

19.09.2024, 03.20 Uhr: ARD

19.09.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

20.09.2024, 00.45 Uhr: 3Sat

Wer die Folge verpasst hat, kann sie außerdem im Online-Stream in der Mediathek der ARD abrufen. Dort stehen frühere Sendungen als Wiederholung kostenlos bereit.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist immer dienstags und mittwochs ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Es kommt immer wieder zu Pausen oder Verschiebungen bei der Sendezeit. In den nächsten Wochen läuft die Talkshow aber regelmäßig. Das sind die nächsten Sendetermine von „Maischberger“:

Mittwoch, 18.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 829

Dienstag, 24.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 830

Mittwoch, 25.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 831

Dienstag, 1.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 832

Mittwoch, 2.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 833

Dienstag, 8.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 834

Mittwoch, 9.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 835

