„Maischberger“ heute am 19.2.25: Das sind die Gäste und das Thema

Die Talkshow „Maischberger“ läuft dienstags und mittwochs in der ARD. Dabei spricht die Moderatorin mit wechselnden Gästen über aktuelle Themen.

Auch heute Abend moderiert Sandra Maischberger wieder ihre Talkshow, in der insgesamt sieben Gäste dabei sind. Dabei stehen ab 23.05 Uhr zwei Themen im Fokus der Talkshow. Hier lesen Sie alle Details.

"Maischberger": Gäste heute am 19.2.25

Heute Abend sind in der ARD-Talkshow „Maischberger“ wieder einige Gäste zu sehen, darunter Politiker, Experten und Journalisten. In der Sendung werden aktuelle Themen aus verschiedenen Bereichen diskutiert. Diese Gäste bringen heute am 19. Februar 2025 unterschiedliche Perspektiven in die Diskussion ein:

Hubertus Heil (SPD): Bundesarbeitsminister

Carsten Linnemann (CDU): Generalsekretär

Claudia Major: Militärexpertin

Kenneth Weinstein: ehemaliger Berater der Trump-Regierung

Micky Beisenherz: Moderator

Anna Schneider: „Die Welt“

Matthias Deiß: ARD -Hauptstadtstudio

Thema bei "Maischberger" heute am 19.2.25

In der heutigen Ausgabe von „Maischberger“ stehen kurz vor der Bundestagswahl zwei zentrale Themen im Mittelpunkt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann diskutieren, wie sie die Wählerinnen und Wähler von ihren Positionen überzeugen können.

Zudem geht es um die Frage, welche Auswirkungen die politischen Entwicklungen auf die Ukraine und Europa haben könnten, nachdem Donald Trump einen Deal mit Wladimir Putin ins Spiel gebracht hat. Dazu nehmen Militärexpertin Claudia Major und Kenneth Weinstein, ehemaliger Berater der Trump-Regierung, Stellung.

Die Kommentare kommen heute von TV-Moderator Micky Beisenherz, „WELT“-Chefreporterin Anna Schneider und Matthias Deiß aus dem ARD-Hauptstadtstudio.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

Heute, am 19. Februar 2025, beginnt die „Maischberger“-Sendung etwas später als sonst, nämlich um 23.05 Uhr. Zusätzlich zur Ausstrahlung im Free-TV ist die Sendung auch kostenlos im Live-Stream auf der Website der ARD verfügbar.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Ausgabe vom 19. Februar 2025 (Folge 858) wird dreimal im Fernsehen wiederholt, jeweils auf verschiedenen Sendern. Die folgenden Sendetermine umfassen die Erstausstrahlung sowie die drei Wiederholungen:

Mittwoch, 19. Februar 2025, 23.05 Uhr: ARD

Donnerstag, 20. Februar 2025, 03.35 Uhr: ARD

Donnerstag, 20. Februar 2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

Freitag, 21. Februar 2025, 01.15 Uhr: 3sat

Eine weitere Möglichkeit die Folge anzusehen, besteht über die Mediathek der ARD, wo alle Ausgaben von „Maischberger“ auch im Stream verfügbar sind.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

Normalerweise wird „Maischberger“ dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Es kann jedoch zu Änderungen der Sendezeit oder Ausfällen kommen. Hier haben wir die nächsten Sendetermine von „Maischberger“ für Sie in der Übersicht:

Dienstag, 25. Februar 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 859

Mittwoch, 26. Februar 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 860

Dienstag, 4. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 861

Mittwoch, 5. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 862

Dienstag, 11. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 863

Mittwoch, 12. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 864

Dienstag, 18. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 865

Mittwoch, 19. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 866

Dienstag, 25. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 867

Mittwoch, 26. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 868