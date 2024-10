"Maischberger" heute am 2.10.24: Das sind die Gäste und die Themen

Insgesamt sind heute am 2. Oktober 2024 sechs Gäste bei Sandra Maischberger im Studio. Die Sendung dreht sich nicht wie sonst um ein einzelnes Oberthema. Die Gäste im Studio sprechen heute in der Polit-Talkshow unter anderem über den Krieg in der Ukraine.

Welche Gäste sind heute am 2.10.24 bei „Maischberger“ im Studio? Über welche Themen wird in der Polit-Talkshow diskutiert? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Übertragung der ARD-Talkrunde haben wir hier für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem eine Übersicht mit den kommenden Sendeterminen von „Maischberger“.

„Maischberger“: Gäste heute am 2.10.24

Schauspieler, Bestsellerautor und Entertainer - und das alles in einer Person: Hape Kerkeling ist heute bei „Maischberger“ zu Gast und wird unter anderem über die Demokratie und das Grundgesetz sprechen.

Auch zwei Berufspolitiker sind in der heutigen Sendung zu Gast. Einen Überblick mit allen Gästen bei „Maischberger“ am 2. Oktober 2024 haben wir hier für Sie:

Hape Kerkeling: Bestsellerautor, Entertainer und Schauspieler

Oskar Lafontaine (Bündnis Sahra Wagenknecht): Ehemaliger SPD- und Linken-Parteichef

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP): Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusses

Pinar Atalay: Moderatorin von „RTL Aktuell“ und „RTL Direkt“

Dagmar Rosenfeld: Herausgeberin von Media Pioneer

Valerie Schönian: Zeit-Journalistin

Themen bei „Maischberger“ heute am 2.10.24

Hape Kerkeling macht sich Sorgen um unsere Demokratie. Im Gespräch mit Sandra Maischberger äußert sich der Autor und Entertainer über sein neues Buch „Gebt mir etwas Zeit“ und die Ahnenforschung, die er für sein Machwerk betrieben hat. Vor der Sendung sagte er: „Wir müssen begreifen, dass wir eine Nation sind, die sich über ihren Freiheitswillen definiert und nicht über die Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe. Was uns zusammenhält, ist das Grundgesetz und wofür es steht. Und nicht, dass wir alle aus demselben Pott kommen.“

Außerdem werden Oskar Lafontaine vom Bündnis Sahra Wagenknecht und die Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) über den Ukrainischen „Siegesplan“ diskutieren. Lafontaine vertritt die Meinung, dass man mit Russland ins Gespräch kommen müsse. Strack-Zimmermann glaubt hingegen, dass Russland an Verhandlungen nicht interessiert sei.

Kommentiert wird die Diskussion von den Journalistinnen Valerie Schönian, Pinar Atalay und Dagmar Rosenfeld.

„Maischberger“ heute: Übertragung im TV und Live-Stream

„Maischberger“ wird heute am 2.10.24 ab 22.50 Uhr in der ARD gezeigt. Die Übertragung gibt es außerdem kostenlos im Live-Stream auf der Seite des Senders.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Bei der „Maischberger“-Sendung vom 2.10.24 handelte es sich um die Folge 833. Sollten Sie die neueste Ausgabe des Polit-Talks verpasst haben, können Sie die Sendung an zwei Terminen nachsehen.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge mit der Erstausstrahlung und den drei Wiederholungen auf verschiedenen Sendern:

02.10.2024, 22.50 Uhr: ARD

03.10.2024, 03.40 Uhr: ARD

3.10.2024, 22.17 Uhr: tagesschau24

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe von „Maischberger“ in der Mediathek der ARD nachzuholen. Auch ältere Sendungen stehen dort kostenlos auf Abruf bereit.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

„Maischberger“ läuft dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr in der ARD. Verschiebungen bei der Sendezeit oder Ausfälle können immer wieder vorkommen. Das sind die Sendetermine in den kommenden zwei Wochen:

Mittwoch, 2.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 833

Dienstag, 8.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 834

Mittwoch, 9.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 835

Dienstag, 15.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 836

Mittwoch, 16.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 837