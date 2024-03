"Maischberger" heute am 20.3.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" heute am 20.3.24 nehmen sich sechs Gäste aktuelle Themen vor. Hier erfahren Sie, wer in der ARD-Talkshow dabei ist und worum es geht.

Die Gäste bei " Maischberger" heute Abend nehmen sich Themen vor, die bei vielen Menschen in Deutschland für Ängste sorgen. In diesem Artikel bekommen Sie die Infos zur Talkshow, die am 20.3.24 ab 22.50 Uhr in der ARD läuft.

Wir informieren nicht nur über das Thema und die Gäste von Sandra Maischberger. Es geht auch um die Übertragung, die Wiederholung im TV oder Stream und die nächsten Sendetermine, bei denen eine große Veränderung bevorsteht.

"Maischberger": Gäste heute am 20.3.24

Zwei bekannte Politiker, ein berühmter Kabarettist und drei Journalistinnen - so setzt sich die Talk-Runde zusammen. Das sind die Gäste von "Maischberger" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Kevin Kühnert ( SPD ): Generalsekretär

Generalsekretär Jens Spahn ( CDU ): stellvertretender Fraktionsvorsitzender

stellvertretender Fraktionsvorsitzender Dieter Nuhr : Kabarettist

Kabarettist Amelie Fried : Journalistin und Autorin

Journalistin und Autorin Gudrun Engel : ARD -Studio Washington

-Studio Washington Mariam Lau : Die Zeit

Thema bei "Maischberger" heute am 20.3.24

SPD-Politiker Kevin Kühnert und CDU-Politiker Jens Spahn diskutieren im Kern über die Frage, ob der Sozialstaat in Gefahr ist. In der Ankündigung bekräftigt Spahn die Kritik der CDU am Bürgergeld: "Menschen, die arbeiten können und ein Jobangebot erhalten, dies aber nicht annehmen, sollten im Grunde kein Bürgergeld mehr bekommen." Kühnert entgegnen laut "Maischberger"-Ankündigung: "Die CDU hat sich völlig reingesteigert in das Thema Bürgergeld." Sie mache Vorschläge, die mit unserer Verfassung nicht zu vereinen seien.

Das zweite Gespräch dreht sich ebenfalls um Probleme in Deutschland, die bei vielen Menschen Ängste auslösen. Sandra Maischberger spricht mit Dieter Nuhr darüber, ob sich Deutschland im Krisenmodus befindet und welche Auswirkungen das hat. Nuhr wird vom Sender so zitiert: "Unsere demokratische Gesellschaft ist gefährdet. Unsere ökonomische Lage ist von rasantem Abstieg geprägt, unser Wohlstand damit auch."

Die Journalistinnen Amelie Fried, Gudrun Engel und Mariam Lau begleiten die Diskussionen. Sie kommentieren die Gespräche, diskutieren aber auch selbst.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" läuft heute am 20.3.24 ab 22.50 Uhr in der ARD. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die "Maischberger"-Sendung vom 20.3.24 wird gleich dreimal auf verschiedenen Sendern wiederholt.

Diese Übersicht zeigt die Sendetermine für die Erstausstrahlung der Folge 802 und alle Wiederholungen im Fernsehen:

20.03.2024, 22.50 Uhr: ARD

21.03.2024, 03.20 Uhr: ARD

21.03.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

22.03.2024, 00.50 Uhr: 3Sat

Auch in der Mediathek der ARD lassen sich die "Maischberger"-Folgen nachholen. Sie stehen dort als Wiederholung im Online-Stream bereit.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" geht nach der aktuellen Folge in eine kurze Pause und ist rund um Ostern 2024 nicht zu sehen. Am 8. April kehrt die Talkshow dann mit einer Veränderung zurück: Sie läuft ab dann nicht nur dienstags und mittwochs, sondern auch ein drittes Mal in der Woche am Montag. Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

20.03.2024, 22.50 Uhr

08.04.2024, 22.35 Uhr

09.04.2024, 23.05 Uhr

10.04.2024, 22.50 Uhr

15.04.2024, 22.20 Uhr

16.04.2024, 22.50 Uhr

17.04.2024, 22.50 Uhr

22.04.2024, 22.50 Uhr

23.04.2024, 22.50 Uhr

24.04.2024, 22.50 Uhr

(sge)