"Maischberger" heute am 21. Februar 2024: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" heute am 21. Februar 2024 geht es um zwei unterschiedliche Themen. Hier erfahren Sie, welche Gäste dabei sind und worüber diskutiert wird.

In der Talkshow " Maischberger" heute Abend spricht ein Minister über ein Thema, das in Deutschland für Diskussionen und Aufregung sorgt. Worum geht es und welche Gäste hat Sandra Maischberger im Studio?

Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung, die am 21. Februar 2024 ab 22.50 Uhr in der ARD läuft. Dabei beantworten wir auch allgemeine Fragen: Wo gibt es die Übertragung? Wo läuft die Wiederholung? Und was sind die nächsten Sendetermine?

"Maischberger": Gäste heute am 21. Februar 2024

Ein Bundesminister, eine Militärexpertin, eine Historikerin und drei Journalisten - das ist die Runde in der aktuellen Ausgabe der Talkshow. Hier stellen wir die Gäste bei "Maischberger" heute Abend vor, wie der Sender sie angekündigt hat:

Hubertus Heil ( SPD ): Bundesarbeitsminister

Bundesarbeitsminister Claudia Major : Forschungsgruppenleiterin der Stiftung Wissenschaft und Politik

Forschungsgruppenleiterin der Mary Elise Sarotte : US-amerikanische Historikerin

US-amerikanische Historikerin Constantin Schreiber : Tagesschau-Sprecher

Tagesschau-Sprecher Jagoda Marinić : Autorin und Kolumnistin

Autorin und Kolumnistin Gabor Steingart : Chefredakteur von Media Pioneer

Thema bei "Maischberger" heute am 21. Februar 2024

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD spricht über "hohe Sozialausgaben bei schwächelnder Wirtschaft", wie es in der Ankündigung vom Sender heißt. Dabei verteidigt er das Bürgergeld, das immer wieder für Diskussionen und Aufregung sorgt. Er wird so zitiert: "Das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Es gibt Mitwirkungspflichten und Sanktionen. Aber alle Bürgergeldempfänger unter den Generalverdacht zu stellen, dass sie faul sind, ist falsch."

Beim zweiten Thema der Folge spricht Sandra Maischberger mit der Militärexpertin Claudia Major und der US-amerikanischen Historikerin Mary Elise Sarotte. Es geht um die militärischen Erfolge von Russland im Osten der Ukraine.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die Journalisten Constantin Schreiber, Jagoda Marinić und Gabor Steingart begleiten die Diskussionen und kommentieren sie.

Lesen Sie dazu auch

"Maischberger" heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" ist am 21. Februar 2024 zur gewohnten Sendezeit um 22.50 Uhr im Free-TV in der ARD zu sehen. Es gibt außerdem einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 21. Februar 2024 gibt es gleich vier Wiederholungen auf unterschiedlichen Sendern. Drei davon laufen allerdings nachts.

Das sind alle Sendetermine der Wiederholungen zur aktuellen "Maischberger"-Folge 794:

22.02.2024, 00.20 Uhr: WDR

22.02.2024, 03.20 Uhr: ARD

22.02.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

23.02.2024, 00.50 Uhr: 3sat

Zusätzlich lässt sich "Maischberger" auch immer im Online-Stream als Wiederholung sehen. Die Folgen stehen nach der Ausstrahlung in der Mediathek der ARD bereit.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

Bei "Maischberger" kommt es immer wieder mal zu Verschiebungen oder Pausen. In den kommenden Wochen läuft die Talkshow aber sehr regelmäßig am Dienstag und Mittwoch um 22.50 Uhr in der ARD. Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

21.02.2024, 22.50 Uhr

27.02.2024, 22.50 Uhr

28.02.2024, 22.50 Uhr

05.03.2024, 22.50 Uhr

06.03.2024, 22.50 Uhr

12.03.2024, 22.50 Uhr

13.03.2024, 22.50 Uhr

19.03.2024, 22.50 Uhr

20.03.2024, 22.50 Uhr

(sge)