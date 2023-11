"Maischberger" heute am 21. November 2023: Das sind Gäste und Thema

Bei "Maischberger" heute am 21. November 2023 ist unter anderem Friedrich Merz dabei. Wer sind die weiteren Gäste und um welches Thema geht es?

Wenn Sandra Masichberger heute Abend auf Sendung geht, hat sie sieben Gäste im Studio - darunter den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und den Unternehmer Wolfgang Grupp. Worum geht es in den Gesprächen?

Hier erfahren Sie nicht nur Gäste und Thema zur "Maischberger-"Sendung vom 21. November 2023. Sie bekommen auch die Infos rund um Sendezeit, Übertragung und Wiederholung.

"Maischberger": Gäste heute am 21. November 2023

Bevor weiter unten die Themen genauer ausgeführt werden, erfahren Sie hier erst einmal, welche sieben Gäste bei " Maischberger" heute Abend dabei sind:

Friedrich Merz : CDU-Parteichef und Oppositionsführer im Bundestag

CDU-Parteichef und im Marcel Fratzscher : Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung

Chef des Elisabeth und Wolfgang Grupp : Unternehmerpaar

Unternehmerpaar Hubertus Meyer-Burckhardt : Moderator und TV-Produzent

Moderator und TV-Produzent Andrea Maurer : Korrespondentin im ZDF -Hauptstadtstudio

Korrespondentin im -Hauptstadtstudio Wolfram Weimer : Verleger von The European

Thema bei "Maischberger" heute am 21. November 2023

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschieden, dass die 60 Milliarden Euro, die ursprünglich für die Bewältigung der Corona-Folgen gedacht waren, nicht für den Klimaschutz umgewidmet werden dürfen. Der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP fehlt diese Summe nun plötzlich im Haushalt. Muss nun die Schuldenbremse ausgesetzt werden? Und welche Konzepte hat die CDU für die Herausforderungen? Um solche Fragen geht es laut Ankündigung von " Hart aber fair" bei der Diskussion zwischen CDU-Chef Friedrich Merz und Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.

Sandra Maischberger spricht zu einem anderen Thema aber auch mit dem Unternehmerpaar Elisabeth und Wolfgang Grupp. Wolfgang Grupp überträgt die Leitung von Trigema an seine Kinder - nach mehr als 50 Dienstjahren. Im Gespräch in der ARD-Talkshow soll es unter anderem um die Zukunft des Unternehmens gehen.

Außerdem begleiten Moderator und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt, die ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer und der The European-Verleger Wolfram Weimer "Hart aber fair" am 21. November 2023. Sie werden erklären und kommentieren, aber auch diskutieren.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" ist am 21. November 2023 von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD zu sehen. Die Folge läuft aber nicht nur im Free-TV, sondern auch im Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 21. November 2023 gibt es zwei Wiederholungen. Eine läuft mitten in der Nacht, die andere zur bestem Sendezeit.

Das sind die Termine und Sender:

22.11.2023, 01.50 Uhr: ARD

22.11.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Unabhängig von jeder Sendezeit lässt sich "Maischberger" auch online in der Mediathek der ARD nachholen. Nach der Erstausstrahlung werden dort alle Folgen als Stream veröffentlicht.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel am Dienstag und Mittwoch um 22.50 Uhr in der ARD zusehen. Es kann zu Ausfällen und Verschiebungen kommen. So fällt die Talkshow am 5. Dezember aus. Nach dem 6. Dezember steht wohl die Winterpause an - für die folgende Woche wurden keine Sendungen angekündigt. Das sind damit die nächsten Sendetermine:

21.11.2023, 22.50 Uhr

22.11.2023, 22.50 Uhr

28.11.2023, 22.50 Uhr

29.11.2023, 22.50 Uhr

06.12.2023, 22.50 Uhr

