"Maischberger" heute am 22.4.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" heute am 22.4.24 nehmen sich sechs Gäste aktuelle Themen vor. Hier erfahren Sie, wer in der ARD-Talkshow dabei ist und worum es geht.

Wenn Sandra Maischberger heute Abend sechs Gäste in ihrer Talk-Runde hat, ist auch ein bekannter Ex-Minister dabei. Wer sind die Teilnehmer der Diskussionen und um welches Thema geht es?

Hier bekommen Sie die Infos zur "Maischberger"-Sendung vom 22.4.24, die ab 22.20 Uhr in der ARD zu sehen ist. Wir informieren nicht nur über Gäste und Thema, sondern auch über Übertragung, Wiederholung und Sendetermine der Talkshow.

"Maischberger": Gäste heute am 22.4.24

Drei Politikerinnen und Politiker und drei Journalistinnen und Journalisten - das sind die Gäste von Sandra Maischberger heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Wolfgang Kubicki ( FDP ): stellvertretender Parteivorsitzender

stellvertretender Parteivorsitzender Svenja Appuhn (Grüne): Bundessprecherin der Grünen Jugend

Bundessprecherin der Grünen Jugend Karl-Theodor zu Guttenberg ( CSU ): ehemaliger Bundesverteidigungsminister

ehemaliger Bundesverteidigungsminister Ulrich Wickert : Journalist und Schriftsteller

Journalist und Schriftsteller Melanie Amann : stellvertretende Spiegel-Chefredakteurin

stellvertretende Spiegel-Chefredakteurin Michael Bröcker : Chefredakteur von Table.Briefings

Thema bei "Maischberger" heute am 22.4.24

"Überfordert die Ampel-Koalition das Land?" - das ist der Kern der Diskussion zwischen Wolfgang Kubicki (FDP) und Svenja Appuhn (Grüne). Kubicki wird in der Ankündigung zur Sendung so zitiert: "Die Grünen wollen die Welt retten über Klima und Migration." Und weiter: "Wir müssen erst mal die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft erhalten." Von Appuhn gibt es umgekehrt auch scharfe Kritik an der FDP: "Es ist unsäglich, dass die FDP seit zweieinhalb Jahren Arbeitsverweigerung betreibt, was Klimaschutz angeht."

Sandra Maischberger hat außerdem den ehemaligen Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg im Studio. Sie diskutiert mit ihm darüber, wie Deutschland seine Außenpolitik ausrichten sollte.

Kommentiert werden die Gespräche von der Journalistin Melanie Amann und den Journalisten Ulrich Wickert und Michael Bröcker.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" ist heute am Montag, 22.4.24, ab 22.20 Uhr im Free-TV in der ARD zu sehen. Gleichzeitig gibt es auf der Seite des Senders auch eine Übertragung im Live-Stream.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Die "Maischberger"-Sendung lässt sich nachträglich auch in der Wiederholung sehen. Im TV wird die Folge 809 zweimal wiederholt: einmal in der ARD und einmal auf tagesschau24.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge:

22.04.2024, 22.20 Uhr: ARD

23.04.2024, 02.05 Uhr: ARD

23.04.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Unabhängig von einer bestimmten Sendezeit lassen sich alle Folgen der Talkshow auch in der Mediathek der ARD nachholen. Dort sind sie im Online-Stream zu sehen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft seit einigen Wochen nicht nur dienstags und mittwochs, sondern auch montags. Ab kommender Woche ändert sich das wieder, da "Hart aber fair" aus der Pause zurückkehrt und ab dann wieder montags in der ARD zu sehen ist. "Maischberger" läuft dann nur noch am Dienstag und Mittwoch. Am Mittwoch, 1. Mai, fällt die Sendung außerdem aus - also am Tag der Arbeit 2024. Das sind damit die nächsten Sendetermine:

Montag, 22.04.2024, 22.20 Uhr

Dienstag, 23.04.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 24.04.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 30.04.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 07.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 08.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 14.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 15.05.2024, 22.50 Uhr

