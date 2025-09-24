„Maischberger“ gestern am 23.9.25: Das waren die Gäste und das Thema

Seit vielen Jahren steht Sandra Maischberger für anspruchsvolle Gespräche über politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen. Ihre eigene Talkshow startete die erfahrene Journalistin im Jahr 2003 in der ARD. Diese stand zunächst unter dem Titel „Menschen bei Maischberger“. Im Jahr 2016 erfuhr das Format eine inhaltliche Neugestaltung und läuft seither unter dem Namen „Maischberger“. Die Sendung hat sich seitdem als feste Größe im politischen Talk des deutschen Fernsehens etabliert. Unterschiedliche Meinungen treffen hier bewusst aufeinander. Dabei sind kontroverse Diskussionen und offener Widerspruch ein wichtiger Teil des Konzepts. Durch ihre Themenwahl und ihre Gesprächsführung leistet Sandra Maischberger einen Beitrag zur politischen Meinungsbildung in Deutschland.

Welche Themen wurden in der gestrigen Ausgabe besprochen? Welche Gäste kamen dabei zu Wort? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen liefern wir Ihnen hier.

Thema bei „Maischberger“ gestern am 23.9.25

In der gestrigen Folge von „Maischberger“ ging es generell um zwei Themenblöcke. Im ersten Teil der Sendung ging es um die schwarz-roten Reformpläne. Dafür wurde der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ins Studio eingeladen. Dieser sagte: „Der Sozialstaat ist derart komplex, dass Fehlanreize entstehen. Das Gerechtigkeitsempfinden von vielen Menschen, die für wenig Geld arbeiten gehen, ist verletzt. Daran muss die Bundesregierung arbeiten.“ Im zweiten Teil der Sendung wurde ein Blick auf die USA geworfen. In der Diskussion ging es um den Mord an Charlie Kirk und die derzeitige politische Lage in den USA. Im Gespräch dazu waren eine USA-Expertin und ein US-Autor. Beide Debatten der Folge wurden wie immer journalistisch kommentiert.

„Maischberger“: Gäste gestern am 23.9.25

In der gestrigen Folge kamen insgesamt sechs Gäste zu Wort. Dabei handelt es sich um:

Hendrik Wüst: CDU-Politiker, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Eric T. Hansen: US-Autor

Sandra Navidi: USA-Expertin

Christian Berkel: Schauspieler und Autor

Theo Koll: phoenix -Moderator

Yasmine M’Barek: Journalistin der Wochenzeitung „Die Zeit“

Übertragung von „Maischberger“ gestern im TV und Livestream

Die Talkshow „Maischberger“ lief wie immer auf der ARD. Die Übertragung startete am späten Abend um 22.50 Uhr. Neben der Ausstrahlung im klassischen Fernsehen, stellte der Sender auch heute einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Sollten Sie am Abend des 23. Septembers keine Zeit haben, die neuste Ausgabe von „Maischberger“ zu schauen, besteht kein Grund zur Sorge. Nach der Erstausstrahlung werden alle Episoden in der ARD-Mediathek hinterlegt und können dort jederzeit kostenfrei gestreamt werden.

Talkshow „Maischberger“: Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen

Für gewöhnlich laufen die neuen Folgen von „Maischberger“ immer dienstags und mittwochs zwischen 22 und 23 Uhr im Fernsehen. Ab und zu kann es aber zu Abweichungen kommen. Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, finden Sie in der folgenden Übersicht die kommenden Sendetermine der Polit-Talkshow:

Mittwoch, 24. September 2025, 22.50 Uhr - ARD

Dienstag, 30. September 2025, 22.50 Uhr - ARD

Mittwoch, 1. Oktober 2025, 22.50 Uhr - ARD

Montag, 6. Oktober 2025, 22.50 Uhr - ARD