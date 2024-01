"Maischberger" heute am 24. Januar 2024: Das sind Gäste und Thema

Bei "Maischberger" heute am 24. Januar 2024 diskutieren sechs Gäste über mehr als nur ein Thema. Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow in der ARD.

In der ARD-Talkshow " Maischberger" heute Abend sind sechs Gäste dabei, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Wer ist dabei und worum geht es?

Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung vom 24. Januar 2024, die ab 22.50 Uhr in der ARD gezeigt wird. Dabei geht es auch um die Übertragung im TV oder Live-Stream, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 24. Januar 2024

Kevin Kühnert ( SPD ): Generalsekretär

Generalsekretär Thorsten Frei ( CDU ): Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion

( ): Parlamentarischer Geschäftsführer der Wolfgang Ischinger : langjähriger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaliger deutscher Botschafter in London und Washington

langjähriger Vorsitzender der und ehemaliger deutscher Botschafter in und Washington Cherno Jobatey : Journalist und Moderator

Journalist und Moderator Ulrike Herrmann : Wirtschaftskorrespondentin der taz

Wirtschaftskorrespondentin der Wolfram Weimer : Verleger von The European

Thema bei "Maischberger" heute am 24. Januar 2024

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, diskutieren über die Politik der Ampel-Regierung, die unter anderem über die Finanzen streitet. Kevin Kühnert wird in der Ankündigung zur Sendung so zitiert: "Unter den aktuellen Voraussetzungen ist die Ampel-Koalition weiterhin die beste der Möglichkeiten." Thorsten Frei sagt hingegen: "Erst alle Reformen beschließen und dann feststellen, dass es Murks ist. So geht es schon zwei Jahre. Die Ampel ist am Ende."

Außerdem spricht Sandra Maischberger mit Wolfgang Ischinger über die vielen Konflikte und Krisen auf der Welt, die auch Auswirkungen auf Deutschland haben. Der Sender zitiert Ischinger mit der Aussage, dass er so viele Unsicherheiten und so viele gleichzeitige Krisen noch nie erlebt habe. Ein Beispiel dafür ist der Krieg in Gaza.

Die Journalisten Cherno Jobatey, Ulrike Herrmann und Wolfram Weimer kommentieren und begleiten die Diskussionen - und werden auch selbst diskutieren.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" wird am 24. Januar 2024 etwas später als gewohnt gezeigt: Die aktuelle Folge läuft ab 23.10 Uhr in der ARD. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 24. Januar 2024 gib es nicht nur eine Wiederholung, sondern gleich drei. Zwei davon laufen allerdings mitten in der Nacht.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen Folge 789:

24.01.2024, 23.10 Uhr: ARD

25.01.2024, 03.40 Uhr: ARD

25.01.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

26.01.2024, 00.55 Uhr: 3Sat

Alle Folgen von "Maischberger" werden nach der Erstausstrahlung außerdem in der Mediathek der ARD veröffentlicht und sind dort im Online-Stream verfügbar.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist meistens am Dienstag und Mittwoch um 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Am kommenden Dienstag fällt die Talkshow allerdings aus und in der Woche danach läuft sie überhaupt nicht. Das sind damit die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

31.01.2024, 22.50 Uhr

13.02.2024, 22.50 Uhr

14.02.2024, 22.50 Uhr

20.02.2024, 22.50 Uhr

21.02.2024, 22.50 Uhr

27.02.2024, 22.50 Uhr

28.02.2024, 22.50 Uhr

