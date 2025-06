„Maischberger“ heute am 24.6.25: Das sind die Gäste und das Thema

Sandra Maischberger ist mit ihrer gleichnamigen Talkshow „Maischberger“ bereits seit 2003 im deutschen Fernsehen zu sehen. Dabei widmet sie sich in jeder Sendung gemeinsam mit ihren eingeladenen Gästen einer anderen Thematik. Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Themen: Bei Sandra Maischberger kommen gegenwärtige Problemstellungen zur Sprache und werden ausführlich sowie konstruktiv debattiert. In der letzten Sendung von „Maichberger“ am Mittwoch, dem 18. Juni 2025 ging es um die Konflikte im Nahen Osten und der Ukraine sowie die Entwicklungen in der US-Handelspolitik.

Heute am Dienstag, dem 24. Juni 2025 steht eine neue Sendung auf dem Programm. Welche Gäste ins Studio eingeladen werden und über welches Thema gesprochen wird, das erfahren Sie in diesem Artikel.

Thema bei „Maischberger“ heute am 24.6.25

In der Sendung „Maischberger“ heute am Dienstag, dem 24. Juni 2025 geht es um zwei thematische Blöcke. Zum einen steht der gegenwärtige Finanzhaushalt der schwarz-roten Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz im Fokus. So plant Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil zukünftig mit deutlich mehr Schulden, unter anderem für den Bereich Rüstung und Verteidigung. Mehr als 47 Milliarden Euro an zusätzlichen Wünschen der jeweiligen Ministerien wurden angemeldet. In der heutigen Sendung soll nun evident werden, welche Prioritäten in finanzieller Hinsicht in der aktuellen Legislaturperiode gesetzt werden.

Neben den Konflikten in der Ukraine und im Gaza-Streifen dominiert seit neuestem ein weiterer Schauplatz die mediale Berichterstattung: Der israelische Angriffskrieg gegen den Iran zur Eindämmung des Atomprogramms im Mullah-Staat. Auch die USA sind mittlerweile durch Bombardements in den Konflikt mit eingetreten. Der zweite Themenblock beschäftigt sich daher mit der israelisch-iranischen Auseinandersetzung, den sich daraus ergebenden Gefahren und Konsequenzen für die globale Ordnung.

„Maischberger“: Gäste heute am 24.6.25

In der heutigen Sendung von Sandra Maischberger sind wieder sechs Gäste im Studio anwesend. Um wen es sich dabei handelt, das erfahren Sie an dieser Stelle:

Lars Klingbeil (SPD) : Bundesfinanzminister und Vizekanzler

Armin Laschet (CDU) : Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag

Ines Schwerdtner (Die Linke) : Parteivorsitzende

Constantin Schreiber : Journalist und Autor

Alev Doğan : Stellvertretende Chefredakteurin von „The Pioneer“

Stephan Lamby : Dokumentarfilmer und Autor

Übertragung von „Maischberger“ heute im TV und Livestream

Standesgemäß läuft „Maischberger“ immer im linearen Fernsehprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders ARD. Dies ist auch heute Abend der Fall, wenn die Sendung um 22.50 Uhr ausgestrahlt wird. Darüber hinaus können Sie aber auch den parallel zur TV-Ausstrahlung erfolgenden Livestream verwenden, der kostenfrei zur Verfügung steht.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Was die Wiederholung der heutigen Folge angeht, so haben Sie zwei Möglichkeiten. Zum einen werden sämtliche Ausgaben von „Maischberger“ nach der TV-Ausstrahlung in der kostenfreien ARD-Mediathek hochgeladen. Aber auch im TV haben Sie an folgenden Terminen die Möglichkeit, die Wiederholung anzuschauen:

Mittwoch, 25.06.25, 1:50 Uhr ( ARD )

Mittwoch., 25.06.25, 20:15 Uhr ( tagesschau24 )

Talkshow „Maischberger“: Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen

Zum Schluss verraten wir Ihnen die kommenden Sendetermine von „Maischberger“ im TV:

Mittwoch, 25.06..25, 22.50 Uhr, ( ARD )

Montag, 30.6.25, 22.30 Uhr, ( ARD )

Dienstag, 1.7.25, 22.50 Uhr, ( ARD )