„Maischberger“ heute am 24.9.25: Das sind die Gäste und das Thema

Sandra Maischberger ist seit vielen Jahren im deutschen Fernsehen mit Gesprächen zu politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Themen präsent. Ihre eigene Talkshow startete sie 2003 in der ARD unter dem Titel „Menschen bei Maischberger“. Im Jahr 2016 wurde das Format inhaltlich überarbeitet und trägt seither den Namen „Maischberger“. Die Sendung ist seither ein fester Bestandteil des politischen Talkformats im deutschen Fernsehen. Unterschiedliche Standpunkte werden gezielt gegenübergestellt, wobei kontroverse Diskussionen und Meinungsvielfalt zum Konzept der Sendung gehören. Durch die Auswahl der Themen und ihre Gesprächsführung trägt Sandra Maischberger zur öffentlichen politischen Debatte in Deutschland bei.

Welche Themen werden in der heutigen Sendung diskutiert? Welche Gäste kommen dabei zu Wort? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zur Show liefern wir Ihnen hier.

Thema bei „Maischberger“ heute am 24.9.25

Auch in der heutigen Sendung widmen sich Sandra Maischberger und ihre Gäste zwei thematischen Einheiten. Im ersten Teil der Show geht zum einen um die aktuellen Provokationen seitens Russland und zum anderen um den neuen Wehrdienst. Zu Wort kommen dabei die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament und ein deutscher Außenpolitiker. Im zweiten Teil der Folge geht es um die Drogenpolitik in Deutschland. Dazu äußert sich der Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Zudem spricht dieser über seinen Wechsel in der Politik. Er meint: „Während Menschen in Dänemark im Schnitt viermal und in Frankreich fünfmal pro Jahr zum Arzt gehen, suchen Deutsche im Durchschnitt zehnmal pro Jahr eine Praxis auf. Das ist zu viel, oft unnötig - und es belastet das System enorm.“ Die gesamte Sendung wird wie gewohnt von weiteren Gästen kommentiert.

„Maischberger“: Gäste heute am 24.9.25

In der heutigen Episode von „Maischberger“ kommen insgesamt sechs Gäste zu Wort. Dazu zählen:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann: FDP-Politikerin, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament

Ralf Stegner: SPD-Politiker, Außenpolitiker

Hendrik Streeck: CDU-Politiker, Drogenbeauftragter der Bundesregierung

Joachim Llambi: Fernsehmoderator

Melanie Amann: Autorin der Spiegel -Chefredaktion

Rainer Hank: FAZ -Journalist und Kolumnist

Übertragung von „Maischberger“ heute im TV und Livestream

„Maischberger“ läuft wie gewohnt auf der ARD. Die Übertragung der Show startet am späten Abend um 22.50 Uhr. Neben der Ausstrahlung im linearen Fernsehprogramm steht natürlich der Live-Stream des Senders zur Verfügung, um die Sendung flexibler zu verfolgen.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Sollten Sie „Maischberger“ am Mittwochabend verpasst haben, besteht noch kein Grund zur Sorge. Nach der Erstausstrahlung werden alle Folgen stets in der ARD-Mediathek hinterlegt und können dort kostenfrei zu jeder Zeit gestreamt werden. Weiterhin gibt es mehrere Wiederholungen der Folge im klassischen Fernsehen. Episode 897 läuft erneut am:

Donnerstag, 25. September 2025, 0.25 Uhr - WDR

Donnerstag, 25. September 2025, 3.20 Uhr - ARD

Donnerstag, 25. September 2025, 21 Uhr - tagesschau24

Freitag, 26. September 2025, 1.25 Uhr - 3sat

Talkshow „Maischberger“: Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen

Im Normalfall läuft „Maischberger“ dienstags und mittwochs am späten Abend im Ersten. Ab und zu kommt es jedoch zu Abweichungen. Um keine Sendung zu verpassen, finden Sie hier die kommenden Sendetermine der Show:

Dienstag, 30. September 2025, 22.50 Uhr - ARD

Mittwoch, 1. Oktober 2025, 22.50 Uhr - ARD

Montag, 6. Oktober 2025, 22.50 Uhr - ARD