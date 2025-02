„Maischberger“ gestern am 25.2.25: Das waren die Gäste und das war das Thema

Seit über 20 Jahren ist „Maischberger“ fester Bestandteil im deutschen Fernsehen. Seit 2003 läuft die Talkshow regelmäßig in der ARD. Hierzu lädt die gleichnamige Moderatorin Sandra Maischberger ins Studio ein. Meist diskutieren fünf verschiedene Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Medien über ein Thema. Diese Themen reichen von politischen Krisen und gesellschaftlichen Debatten bis zu wirtschaftlichen Herausforderungen und kontroversen Fragen aus dem Alltag.

In den letzten Folgen beschäftigten sich die Gäste meistenteils mit Themen rund um die Bundestagswahlen im Februar 2025. Politiker aus diversen Parteien wie der CDU, SPD und FDP debattierten über ihre Wahlprogramme und die Position ihrer Partei zu bestimmten Themenfeldern.

Auch gestern Abend sprachen wieder fünf Gäste aus diversen Bereichen miteinander. Welche Personen das waren und über was gesprochen wurde, erfahren Sie hier.

„Maischberger“: Gäste gestern am 25.2.2025

In der gestrigen Folge erwartete die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Diskussionsrunde mit relevanten Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien. Wie gewohnt führte Sandra Maischberger durch die Sendung und moderierte die Gespräche zwischen den Gästen, die ihre Meinungen, Analysen und Einschätzungen zu den wichtigsten Ereignissen der letzten Bundestagswahlen teilten. Gestern im Studio waren die folgenden Gäste:

Sigmar Gabriel (SPD): Parteivorsitzender und Außenminister

Armin Laschet (CDU): früherer und ehemaliger Kanzlerkandidat

Giovanni di Lorenzo: Journalist „ Die Zeit “

Kerstin Palzer: Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio

Chrisoph Schwennicke: Mitglieder der Chefradation von „t-online “

Thema bei „Maischberger“ gestern am 25.2.2025

In der gestrigen Folge drehte sich alles um die politische Lage in Deutschland nach der Bundestagswahl. Dabei diskutieren der ehemalige Parteivorsitzende und Außenminister Sigmar Gabriel von der SPD sowie der ehemalige Kanzlerkandidat Armin Laschet aus der CDU über die Ergebnisse der Wahl.

Ergänzt wird die Runde durch Kommentare und Einschätzungen von Giovanni di Lorenzo „Die Zeit“, der ARD Korrespondentin Kerstin Palzer und dem Mitglied der Chefredaktion von „t-online“ Christoph Schwennicke. Gemeinsam diskutierten sie darüber, wie sich die politische Zukunft Deutschlands nach den Wahlen gestaltet.

„Maischberger“ gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

Die Folge vom 25. Februar 2025 wurde wie gewohnt im TV um 22.50 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Wer die Folge lieber online verfolgen möchte, kann sie auch über den Livestream in der ARD-Mediathek schauen. So können Sie flexibel dabei zusehen, wie die verschiedenen Gäste diskutieren.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Sollten Sie die gestrige Folge verpassen, ist das kein Problem. Die Folge vom 25.2.25 kann problemlos als Wiederholung angesehen werden. Im Nachtprogramm der ARD wird die Talkshow zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Zuschauerinnen und Zuschauer haben an folgenden Termin die Möglichkeit die Folge zu sehen:

Mittwoch, 26. Februar, 03.20 Uhr ( Das Erste )

Mittwoch, 26. Februar, 20.15 Uhr ( tagesschau24 )

Die Sendung wird ebenfalls als Wiederholung in der ARD-Mediathek bereitgestellt und kann dort jederzeit nachträglich angesehen werden. Auch ältere „Maischberger“ Folgen lassen sich dort Streamen.

„Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen im Überblick

In der Regel wird die Talkshow immer dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr in der ARD übertragen. Gelegentlich kann es allerdings zu Verschiebungen kommen. Damit Sie keine Folge verpassen, haben wir einen Überblick erstellt über die kommenden Ausstrahlungstermine:

Dienstag, 25. Februar 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 859

Mittwoch, 26. Februar 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 860

Dienstag, 4. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 861

Mittwoch, 5. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 862

Dienstag, 11. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 863

Mittwoch, 12. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 864

Dienstag, 18. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 865

Mittwoch, 19. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 866

Dienstag, 25. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 867

Mittwoch, 26. März 2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 868