„Maischberger“ gestern am 25.6.25: Das waren die Gäste und das Thema

Seit Jahren steht der Name Sandra Maischberger für kluge, tiefgründige Gespräche über gesellschaftliche, politische und kulturelle Entwicklungen. Bereits 2003 wagte sich die Journalistin mit einer eigenen Talkshow ins Fernsehen zur ARD. Damals trug ihre Show noch den Namen „Menschen bei Maischberger“. 2016 folgte eine Neuausrichtung. Das Format wurde auf den prägnanten Titel „Maischberger“ verkürzt und entwickelte sich weiter zu einer Plattform für offene, oft kontroverse Diskussionen. Häufig treffen unterschiedliche Meinungen in der Sendung aufeinander. Vor Konfrontation und Widerspruch wird sich nicht gescheut. Heute gehört „Maischberger“ fest zum etablierten Kanon der politischen Talkshows in Deutschland. Die Moderatorin prägt mit ihrer Gesprächsführung und Themenwahl regelmäßig die öffentliche Debatte.

Worum ging es in der gestrigen Sendung? Welche Gäste äußerten sich zu den Tagesthemen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Thema bei „Maischberger“ gestern am 25.6.25

In der gestrigen Episode von „Maischberger“ wurden zwei große Themenblöcke abgehandelt. Im ersten Abschnitt der Sendung ging es um den Nahost-Konflikt. Im Gespräch mit dem Vizepräsidenten des Bundestages Omid Nouripour und dem ehemaligen Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg stellte Sandra Maischberger die folgende Frage: Kann Trump die Eskalation in Nahost stoppen? Kommentiert wurde die Unterhaltung von den Journalisten Albrecht von Lucke, Anna Schneider und Markus Feldenkirchen.

Im zweiten Abschnitt der Talkshow ging es um den Wohnungsmarkt in Deutschland. Dabei sollte diese Frage beantwortet werden: Was plant die Bundesregierung bei Mietpreisen und Wohnungsbau? Im Studio ist dazu die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zu Gast. Sie sagt: „Seit ich im Amt bin, predige ich die drei Ts: Tempo, Technologie und Toleranz. Wir bauen zu langsam, zu teuer und zu wenig.“ Auch dieser Austausch wurde journalistisch kommentiert.

„Maischberger“: Gäste gestern am 25.6.25

In der gestrigen Ausgabe von „Maischberger“ waren sechs Gäste mit von der Partie. Die folgenden Personen aus den Bereichen Politik und Journalismus äußern sich zu den aktuellen Gesprächsthemen:

Omid Nouripour: Grünen-Politiker und Bundestagsvizepräsident

Karl-Theodor zu Guttenberg: CSU-Politiker und Bundesverteidigungsminister a.D.

Verena Hubertz: SPD-Politikerin und Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Albrecht von Lucke: Journalist und Publizist

Anna Schneider: Journalistin bei „Die Welt“

Markus Feldenkirchen: Journalist bei „Der Spiegel“

Übertragung von „Maischberger“ gestern im TV und Livestream

Die Talkshow „Maischberger“ wird üblicherweise abends zwischen 22:00 und 23:00 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Die gestrige Ausgabe begann um 22:50 Uhr. Neben der Übertragung im klassischen Fernsehen kann die Sendung selbstverständlich auch im Live-Stream des Senders verfolgt werden.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Falls Sie gestern Abend keine Gelegenheit hatten, die neueste Folge von „Maischberger“ live zu sehen, besteht kein Grund zur Sorge. Nach der Ausstrahlung im Fernsehen ist die Episode in der ARD-Mediathek verfügbar und kann dort jederzeit kostenlos abgerufen werden. Darüber hinaus sind drei Wiederholungen im linearen TV-Programm geplant. Die aktuelle Ausgabe wird außerdem erneut ausgestrahlt am:

Donnerstag, 26. Juni 2025, 3.20 Uhr - ARD

Donnerstag, 26. Juni 2025, 20.15 Uhr - tagesschau24

Freitag, 27. Juni 2025, 0.50 Uhr - 3sat

Talkshow „Maischberger“: Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen

Um keine Ausgabe zu verpassen, finden Sie hier die nächsten Sendetermine der Polit-Talkshow „Maischberger“:

Montag, 30. Juni 2025, 22.30 Uhr

Dienstag, 1. Juli 2025, 22.50 Uhr

Montag, 14. Juli 2025, 22.55 Uhr

Dienstag, 15. Juli 2025, 22.50 Uhr