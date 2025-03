„Maischberger“ heute am 26.3.25: Das sind die Gäste und das Thema

In der gestrigen Ausgabe von „Maischberger“ standen wieder aktuelle politische und wirtschaftliche Themen im Fokus. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst sprach über die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD nach der Bundestagswahl im Februar 2025. Ein weiteres zentrales Thema war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Der ehemalige russische Diplomat Boris Bondarew erklärte im Studio, dass Wladimir Putin vor allem Einfluss anstrebe, nicht nur Gebietsgewinne. Auch das kürzlich beschlossene milliardenschwere Schuldenpaket Deutschlands wurde diskutiert. Unternehmer Carsten Maschmeyer kritisierte hierbei die starke Regulierung und äußerte, dass Deutschland im Ausland belächelt werde.

Heute, am 26. März 2025, widmet sich die Talksendung „Maischberger“ erneut aktuellen Themen. Welche Schwerpunkte diskutiert werden und welche Gäste an der Runde teilnehmen, haben wir hier in diesem Artikel für Sie zusammengetragen.

„Maischberger“: Gäste heute am 26.3.25

In der heutigen Folge von „Maischberger“ steht erneut eine vielseitige Gästerunde im Mittelpunkt. Sechs Personen, darunter Politiker unterschiedlicher Parteien, nehmen an der Diskussion teil. Hier finden Sie eine Übersicht zu den Gästen der neuesten Ausgabe von „Maischberger“ am 26. März 2025:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP): Verteidigungspolitikerin

Jan van Aken (Die Linke): Parteivorsitzender

Eckart von Hirschhausen: Arzt und Wissenschaftsjournalist

Amelie Fried: Autorin und Journalistin

Daniel Friedrich Sturm: Der Tagesspiegel

Yasmine M’Barek: Zeit Online

Themen bei „Maischberger“ heute am 26.3.25

Bei „Maischberger“ geht es heute um zwei zentrale Themen, die aktuelle geopolitische und gesellschaftliche Herausforderungen betreffen. Zunächst wird die Frage behandelt, ob ein Aufrüsten in Deutschland und Europa notwendig ist und welche Alternativen es dazu gibt. In dieser Diskussion kommen die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der Parteivorsitzende Jan van Aken (Die Linke) zu Wort. Dabei stehen sowohl sicherheitspolitische Erwägungen als auch der Umgang mit der Verteidigungsbereitschaft im internationalen Kontext im Mittelpunkt.

Außerdem wird die Frage erörtert, wie wir uns und die Welt in Zeiten von Krisen, Klimawandel und Pandemien besser schützen können. Der Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen bringt seine Perspektiven auf die Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, und mögliche Lösungsansätze ein.

Abgerundet wird die Sendung durch die Kommentare der Autorin und Journalistin Amelie Fried, des Leiters des Hauptstadtbüros des Tagesspiegel Daniel Friedrich Sturm sowie der Redakteurin bei Zeit Online Yasmine M’Barek, die die Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.

Übertragung von „Maischberger“ heute im TV und Live-Stream

„Maischberger“ wird heute, am 26. März 2025, wie gewohnt um 22.50 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Zusätzlich zur Fernsehausstrahlung können Zuschauer auch auf den kostenlosen Live-Stream auf der Webseite des Senders zugreifen.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Ausgabe vom 26. März 2025 wird insgesamt viermal im Fernsehen wiederholt. Hier sind alle Wiederholungstermine in der Übersicht:

Donnerstag, 27. März 2025, 00.35 Uhr, WDR

Donnerstag, 27. März 2025, 03.20 Uhr, ARD

Donnerstag, 27. März 2025, 20.15 Uhr, tagesschau24

Freitag, 28. März 2025, 01.15 Uhr, 3sat

Sie haben auch die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe von „Maischberger“ in der ARD-Mediathek anzusehen. Dort können Sie außerdem ältere Folgen jederzeit kostenlos abrufen.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

„Maischberger“ wird dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Es kann jedoch zu Änderungen der Sendezeit oder Ausfällen kommen. Nächste Woche gibt es beispielsweise keine neue Ausgabe von „Maischberger“. Hier sind die kommenden Sendetermine der Talkshow:

Mittwoch, 26. März 2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 8. April 2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 9. April 2025, 23.05 Uhr