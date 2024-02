"Maischberger" heute am 27.2.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" heute am 27.2.24 geht es um ein Thema, das für Streit in der Ampel-Regierung sorgt. Worum geht es und wer sind die Gäste in der Talkshow?

In der Talkshow " Maischberger" heute Abend nehmen sich die Gäste wieder aktuelle Themen vor. Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung, die am 27.2.24 ab 22.50 Uhr in der ARD läuft.

In diesem Artikel geht es nicht nur um das Thema und die Gäste von Sandra Maischberger. Sie erfahren auch das Wichtigste rund um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 27.2.24

Wer gehört heute Abend zur Diskussionsrunde von "Maischberger"? Das sind die Gäste, die der Sender bislang für die Ausgabe der Talkshow angekündigt hat:

Marco Buschmann ( FDP ): Bundesminister für Justiz

Bundesminister für Justiz Theo Koll : Journalist und Moderator

Journalist und Moderator Dagmar Rosenfeld : Chefredakteurin von Welt am Sonntag

Chefredakteurin von Julie Kurz: ARD -Hauptstadtkorrespondentin

Thema bei "Maischberger" heute am 27.2.24

Das EU-Lieferkettengesetz soll dafür sorgen, dass Unternehmen Standards bei Menschenrechten und Umweltschutz einhalten. Die FDP blockiert allerdings die deutsche Zustimmung. Das sorgt für Kritik aus der EU und für Streit in der Ampel-Regierung. So warf Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD der FDP eine ideologisch motivierte Blockade vor. Und Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen teilte mit: "Dass Deutschland sich trotz früherer Zustimmung zum Lieferkettengesetz jetzt auf den letzten Metern enthalten soll, schadet unserer Verlässlichkeit als Partner und unserem Gewicht in Europa."

Bei "Maischberger" wird Justizminister Marco Buschmann von der FDP mit den Vorwürfen konfrontiert. In der Ankündigung zur Folge zitiert ihn der Sender so: "Die EU-Lieferkettenrichtlinie würde Unternehmen in neuer Bürokratie ersticken, ohne sicheren Fortschritt für die menschenrechtliche Situation."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Als zweites Thema der "Maischberger"-Sendung vom 27.2.24 wurde "Zwei Jahre Krieg in der Ukraine" angekündigt. Ungewöhnlicherweise hat die ARD dazu aber noch keine Details genannt und auch keine konkreten Gäste angekündigt, die über den Krieg in der Ukraine diskutieren.

Lesen Sie dazu auch

Theo Koll, Dagmar Rosenfeld und Julie Kurz sollen die Rolle der Kommentatoren einnehmen und die Diskussionen begleiten.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" läuft am 27.2.2024 zur gewohnten Sendezeit um 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es außerdem einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 27.2.24 sind zwei Wiederholungen angekündigt. Sie laufen auf verschiedenen Sendern zu unterschiedlichen Sendezeiten. Das sind alle Sendetermine zur aktuellen "Maischberger"-Folge 795:

27.02.2024, 22.50 Uhr: ARD

28.02.2024, 01.50 Uhr: ARD

28.02.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Unabhängig von de Wiederholungen im Fernsehen, lässt sich die Folge auch in der Mediathek der ARD nachholen. Dort steht sie nach der TV-Ausstrahlung im Online-Stream bereit.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft bisher in der Regel am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD. Ab dem 8. April wird die Talkshow auch montags zu sehen sein. Vorher geht sie in der Osterzeit in eine kleine Pause. Das sind die nächsten Sendetermine von "Maischberger", wie sie aktuell im ARD-Programm angekündigt sind:

27.02.2024, 22.50 Uhr

28.02.2024, 22.50 Uhr

05.03.2024, 22.50 Uhr

06.03.2024, 22.50 Uhr

12.03.2024, 22.50 Uhr

13.03.2024, 22.50 Uhr

19.03.2024, 22.50 Uhr

20.03.2024, 22.50 Uhr

08.04.2024, 22.35 Uhr

(sge)