Gäste bei "Maischberger" heute am 27. Juni 2023: Schwächt der Wagner-Aufstand Putin?

"Maischberger" heute am 27. Juni 2023 dreht sich um das Thema Wagner-Aufstand. Alles rund die Gäste, die Übertragung und die Wiederholung gibt es hier.

Der Aufstand der Wagner-Gruppe hat Russland kurzzeitig ins Chaos gestürzt. Hat der Militär-Putsch Wladimir Putin geschwächt und wenn ja, inwiefern profitiert die Ukraine vom Gegenwind aus den eigenen Reihen? Dieses und weitere Themen stehen heute Abend in der ARD-Talkrunde " Maischberger" zur Diskussion.

Wenn Sie mehr zur neusten Ausgabe von "Maischberger" wissen wollen, finden Sie alle Infos rund um Thema, Gäste, sowie zur Übertragung und Wiederholung der Sendung in diesem Artikel.

"Maischberger": Gäste heute am 27.6.23

Diese Gäste sind heute Abend bei Sandra Maischberger im Studio zu Gast und diskutieren über die oben aufgeführten Themen:

Rüdiger von Fritsch: ehemaliger deutsche Botschafter in Moskau

ehemaliger deutsche Botschafter in Frederik Pleitgen : "Senior International Correspondent" des US-Nachrichtensenders CNN

"Senior International Correspondent" des US-Nachrichtensenders Margarete Klein : Russland-Expertin

Russland-Expertin Harrison Ford : Hollywood-Schauspieler

Hollywood-Schauspieler Theo Koll : Leiter des ZDF -Hauptstadtstudios

Leiter des -Hauptstadtstudios Kristina Dunz : stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros beim Redaktionsnetzwerk Deutschland

stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros beim Stephan Stuchlik : ARD -Hauptstadtkorrespondent

Thema bei "Maischberger" heute am 27.6.23

Seit des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022 spielt die Gruppe "Wagner" eine wichtige Rolle. Die von Jewgeni Prigoschin geleitete, paramilitärische Organisation pflegte bis dato enge Verbindungen zum russischen Staat und verstärkte Russlands Einfluss auf andere Staaten durch die Verbreitung von Propaganda und verdeckte Organisationen. Seit dem 23. Juni 2023 jedoch stellte sich die Gruppe plötzlich gegen den Kreml - und startete einen Putschversuch.

Bei "Maischberger" wird heute Abend darüber diskutiert, welche Auswirkungen dieses Ereignis auf den gesamten Krieg haben könnte. Trotz des abgebrochenen Versuches, sich gegen den Kreml zu stellen, ist nun unklar, was als Nächstes passiert. Prigoschin muss nach Belarus ins Exil. Wem gilt am Ende die Loyalität der 25.000 Mann starken Wagner-Gruppe? Ist die russische Front fortan gespalten? Hat dieses Ereignis möglicherweise die Ukraine gestärkt? Mit diesen Fragen beschäftigen sich der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, der "Senior International Correspondent" des US-Nachrichtensenders CNN, Frederik Pleitgen, sowie die Russland-Expertin Margarete Klein.

Ein weniger ernstes Thema der Talkshow am Abend ist der Kinostart des fünften Indiana Jones-Filmes. Dafür ist niemand Geringeres als der inzwischen 80-jährige Hauptdarsteller Harrison Ford dabei und erzählt nicht nur vom neuen Film: Den Schauspieler treiben auch andere Themen um, wie etwa das Altwerden und der Klimawandel.

Wer ist Sandra Maischberger?

Bevor "Maischberger" 2003 das erste Mal im Ersten zu sehen war, legte die Gastgeberin und Moderatorin der Show Sandra Maischberger eine steile Karriere hin: So brach sie zuerst nach nur drei Tagen ihr Kommunikationswissenschafts-Studium in München ab und startete im Radio bei Bayern 2. Mit nur 21 Jahren kam sie dann zum Fernsehen: Nachdem sie bei Tele 5 als Moderatorin anfing, ging sie anschließend zu Vox, RTL und n-tv. Nun moderiert sie schon seit 20 Jahren ihre eigene Talkshow.

Übertragung von "Maischberger" im TV oder Live-Stream

Heute Abend, am 27. Juni 2023, gibt es die neue Ausgabe "Maischberger" im TV zu sehen – wie gewohnt im Sender ARD. Los geht’s ab etwa 22.50 Uhr - und zwar nicht nur mit der Übertragung im TV, sondern auch im kostenlosen Live-Stream auf der Webseite des Ersten.

Wiederholung der Talkshow "Maischberger" im TV und in der Mediathek

Sollten Sie diese oder eine Folge von "Maischberger" verpasst haben, ist das kein Problem: Nach der TV-Ausstrahlung ist jede Ausgabe in der ARD-Mediathek verfügbar. Außerdem läuft diese Folge zweimal als Wiederholung im linearen TV:

Mittwoch, 28.6.23, ab 01:50 Uhr: Das Erste

Mittwoch, 28.6.23, ab 20:15 Uhr: tagesschau24

Talkshow "Maischberger": Sendetermine und nächste Folgen

Bevor die Sendung "Maischberger" in die Sommerpause 2023 geht, gibt es immer dienstags und mittwochs neue Ausgaben ab 22.50 Uhr im TV. Manchmal kann sich die Übertragung verschieben, oder die Sendung entfällt – je nachdem, was sonst im TV läuft. Das sind die nächsten Sendetermine: