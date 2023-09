Gäste bei "Maischberger" am 27. September: Heute geht es um das Thema Wohnungsbau

Heute Abend steht bei "Maischberger" das Thema Wohnungsbau im Vordergrund. Welche Gäste Sandra Maischberger eingeladen hat, das erfahren Sie hier.

Die Ampel-Koalition kommt ihrem erklärten Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr nicht hinterher. Die Gründe dafür sind zahlreich: Zum einen werden zu wenige neue Wohnungen gebaut, zum anderen sind diese oftmals eine teure Angelegenheit für die Bauherren. Daraus resultiert ein generell zu langsam voranschreitendes Tempo beim dringend benötigten Wohnungsbau. Im Vordergrund in der heutigen Sendung von " Maischberger" am 27. September 2023 steht demnach speziell die Debatte, wie der Wohnungsbau sowie -markt durch die Politik nachhaltig positiv gestaltet werden kann. Aber auch der weiterhin andauernde Ukraine-Krieg wird Bestandteil der Sendung sein.

Welche Gäste Sandra Maischberger zur heutigen Debatte eingeladen hat, das erfahren Sie in diesem Artikel.

Thema bei "Maischberger" heute am 27. September 2023

Unter dem Blickwinkel akuter Wohnungsnot und immer weiter steigenden Preisen für Wohnraum, speziell in den Städten, stehen bei Sandra Maischberger am heutigen Mittwoch, dem 27. September, folgende Fragen im Vordergrund: Wie können der Wohnungsmarkt und die Baubranche wieder in Schwung gebracht werden? Wem nützen die auf dem Wohnungsbaugipfel vereinbarten Maßnahmen?

Darüber hinaus werden die Gäste auch auf den Ukraine-Krieg zu sprechen kommen. Speziell soll es dabei um die Beziehung Deutschlands zu Russland gehen.

Wohnungsbaugipfel: Was ändert sich bei der Bauförderung?

"Maischberger" heute: Das sind die Gäste am 27. September 2023

Um die eben erwähnten Themen analysieren zu können, hat Moderatorin Sandra Maischberger für heute Abend sechs Gäste zur Debatte eingeladen. Um wen es sich dabei handelt, das erfahren Sie an dieser Stelle:

Klara Geywitz ( SPD ): Bundesbauministerin

Bundesbauministerin Thomas Heilmann ( CDU ): Bundestagsabgeordneter und Unternehmer

Bundestagsabgeordneter und Unternehmer Christopher Clark : Historiker, Autor und Fernsehmoderator

Historiker, Autor und Fernsehmoderator Constantin Schreiber : Tagesschau-Sprecher

Tagesschau-Sprecher Dagmar Rosenfeld : Chefredakteurin der Welt am Sonntag

Chefredakteurin der Gregor Peter Schmitz : Chefredakteur des Stern

Wer ist Sandra Maischberger?

Sandra Maischberger wurde am 25.08.1966 in München geboren. Erste berufliche Erfahrungen sammelte sie als Moderatorin bei Bayern 2. Ein Studium der Kommunikationswissenschaften an der LMU München brach sie nach drei Tagen ab. Später absolvierte sie an der Deutschen Journalistenschule in München zwischen 1987 und 1989 eine Ausbildung zur Redakteurin. Nach zahlreichen Zwischenstationen gelang ihr 2003 mit der Sendung "Menschen bei Maischberger" der TV-Durchbruch.

Übertragung von "Maischberger" im TV oder Live-Stream

"Maischberger" läuft immer dienstags und mittwochs in der ARD. Am heutigen Abend wird die Talkshow um 22.45 Uhr starten und bis Mitternacht andauern. Parallel dazu kann die Sendung auch auf der Website der ARD kostenlos im Live-Stream verfolgt werden.

Wiederholung der Talkshow "Maischberger" im TV und in der Mediathek

In der ARD-Mediathek wird die heutige Sendung nach der Ausstrahlung im analogen Fernsehen verfügbar sein. Dort kann sie unbegrenzt angeschaut werden. Darüber hinaus werden folgende Wiederholungstermine im analogen Fernsehen angeboten:

Donnerstag, 28. September: 00.35 Uhr im WDR

Donnerstag, 28. September: 03.20 Uhr in der ARD

Donnerstag, 28. September: 20.15 Uhr auf tagesschau24

Freitag, 29. September: 01.25 Uhr auf 3sat

Talkshow "Maischberger": Sendetermine und nächste Folgen

Wie bereits erwähnt, liegen die Sendetermine von "Maischberger" in der Regel dienstags und mittwochs um circa 22.45 Uhr. Da nächste Woche keine Ausstrahlung erfolgt, sehen die weiteren Sendetermine wie folgt aus: