"Maischberger" heute am 28.2.24: Das sind die Gäste und das Thema

Sieben Gäste sind in der Talkshow "Maischberger" heute am 28.2.24 dabei. Wer diskutiert mit? Und um welche Themen geht es? Hier gibt es die Infos.

Wenn Sandra Maischberger heute Abend mit ihrer Talkshow auf Sendung geht, wird über zwei verschiedene Themen diskutiert. Insgesamt sieben Gäste hat die Moderatorin im Studio.

Hier bekommen Sie die wichtigsten Infos zur "Maischberger"-Sendung vom 28.2.24, die ab 22.50 Uhr in der ARD läuft. Dabei geht es nicht nur um Gäste und Thema, sondern auch um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung.

"Maischberger": Gäste heute am 28.2.24

Politiker, USA-Experten und Journalisten bilden die Diskussionsrunde bei "Maischberger" heute Abend. Das sind die Gäste vom 28.2.24, wie der Sender sie angekündigt hat:

Malu Dreyer ( SPD ): Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz

( ): Ministerpräsidentin von Markus Blume ( CSU ): Wissenschaftsminister von Bayern

( ): Wissenschaftsminister von Bayern John Bolton : ehemaliger Diplomat und Trump-Berater

ehemaliger Diplomat und Trump-Berater Cathryn Clüver Ashbrook: USA-Expertin

USA-Expertin Hubertus Meyer-Burckhardt : Moderator und TV-Produzent

Moderator und TV-Produzent Alev Dogan : stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer

stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer Markus Preiß : Leiter des ARD -Studios in Brüssel

Thema bei "Maischberger" heute am 28.2.24

Die Krise der Wirtschaft bereitet vielen Menschen in Deutschland Sorgen und Zukunftsängste. Malu Dreyer von der SPD und Markus Blume von der CSU diskutieren bei "Maischberger" darüber, was die Gründe sind und wie Lösungen aussehen könnten.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird in der Ankündigung zur aktuellen "Maischberger"-Sendung so zitiert: "Ich appelliere an die Union: Machen Sie Schluss mit Blockade aus reiner Parteitaktik und setzen Sie endlich auf konstruktive Politik für Deutschland." CSU-Politiker Markus Blume sagt laut Ankündigung: "Die Ampel hat die Lage so ernst gemacht. Deutschland erlebt einen schleichenden Abstieg, einen Prozess der Deindustrialisierung."

Außerdem geht es in der aktuellen Sendung der Talkshow "Maischberger" darum, welche Folgen ein Sieg von Donald Trump bei der US-Wahl 2024 haben könnte. Es diskutieren Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater John Bolton und die deutsch-US-amerikanische Expertin für transatlantische Beziehungen Cathryn Clüver Ashbrook miteinander.

Die Journalisten Hubertus Meyer-Burckhardt, Alev Doğan und Markus Preiß begleiten die Diskussionen und kommentieren sie.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" ist am 28.2.2024 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Es gibt nicht nur eine Übertragung im Free-TV, sondern auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 28.2.24 laufen drei Wiederholungen im TV - auf drei verschiedenen Sendern. Das sind alle Sendetermine der aktuellen Folge 796:

28.02.2024, 22.50 Uhr: ARD

29.02.2024, 00.30 Uhr: WDR

29.02.2024, 03.20 Uhr: ARD

29.02.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Außerdem lässt sich die Sendung online im Stream nachholen. Sie wird nach der Ausstrahlung in der Mediathek der ARD angeboten.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist bislang dienstags und mittwochs ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Rund um Ostern 2024 geht die Talkshow in der Pause. Ab 8. April kehrt sie dann mit einer Neuerung zurück: Sie läuft dann auch montags. Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

28.02.2024, 22.50 Uhr

05.03.2024, 22.50 Uhr

06.03.2024, 22.50 Uhr

12.03.2024, 22.50 Uhr

13.03.2024, 22.50 Uhr

19.03.2024, 22.50 Uhr

20.03.2024, 22.50 Uhr

08.04.2024, 22.35 Uhr

