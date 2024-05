"Maischberger" heute am 28.5.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei der aktuellen Folge von "Maischberger" geht es um ein aktuelles Thema. Welche Gäste mitdiskutieren und worum es genau handelt, erfahren Sie hier.

Sandra Maischberger lädt heute am 28. Mai 2024 wieder zahlreiche Gäste aus Politik und Gesellschaft ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Dabei kann es durchaus zur Sache gehen, denn oftmals treffen viele unterschiedliche Meinungen und Ansichten aufeinander. Insgesamt hat Moderatorin Sandra Maischberger sechs Gäste im Studio, um darüber zu reden und zu diskutieren.

In diesem Artikel informieren wir Sie über die Sendung "Maischberger", die heute am 28.5.24 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen sein wird. Was sind die Themen? Welche Gäste sind mit von der Partie? Wann gibt es eine Wiederholung? Wir haben die Details zur Talkshow für Sie zusammengetragen.

"Maischberger": Gäste heute am 28.5.24

Für die aktuelle Ausgabe lud Sandra Maischberger zahlreiche Gäste ins Studio ein. Darunter befinden sich Politiker und Journalisten. Dieser Übersicht können Sie alle Gäste entnehmen:

Volkmar Wissing ( FDP ): Bundesverkehrsminister

Bundesverkehrsminister Sigmar Gabriel ( SPD ): ehemaliger Außenminister

ehemaliger Außenminister Vitali Klitschko : Bürgermeister von Kiew

Bürgermeister von Tina Hassel : ARD -Hauptstadtstudio

-Hauptstadtstudio Gregor Peter Schmitz : Stern

Stern Susanne Gaschke: Neue Züricher Zeitung

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Thema bei "Maischberger" heute am 28.5.24

Das Leben ist vielfältig und stellt die Menschen immer wieder vor neue Herausforderungen. Eine Herausforderung für viele Deutsche ist die Bahn. Viele stellen sich die Frage, wie die Verkehrswende gelingen kann. Die Meisten sind außerdem auf ein Auto angewiesen. Über das Festhalten am Verbrenner aus im Jahr 2035 wird ebenfalls debattiert. Daher hat sich Frau Maischberger den Bundesverkehrsminister eingeladen, der seine Sicht auf die Verkehrspolitik erläutert. Dazu ließ er im ARD-Interview bereits verlauten: "Ein starres Festhalten am Verbrenner-Aus in 2035 ist nicht zielführend. Wir brauchen eine realistischen Regelungsvorschlag, der technologisch ist, klimaneutrale E-Fuels einbezieht und dadurch sicherstellt, dass individuelle Mobilität für die Bürger in Zukunft bezahlbar bleibt."

Weiterhin wird es um die Aggression Russlands gegenüber der Ukraine gehen. Bereits über zwei Jahre wütet der Krieg in Europa. Die Offensive von Putin sowie die Stellung Deutschlands in Europa, wird im Vordergrund stehen. Dabei ist der ehemalige Außenminister Gabriel gefragt. Der Bürgermeister von Kiew ist per Videochat anwesend, um live aus Kiew berichten zu können.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" heute am 28. Mai 2024 ist ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Für alle, die lieber online schauen möchten, auf der Seite des Senders gibt es einen kostenlosen Stream.

Lesen Sie dazu auch

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 28.5.24 gibt es zwei Wiederholungen im Fernsehen.

Das sind alle Wiederholungen zur aktuellen "Maischberger"-Folge:

Mittwoch, 29. Mai 2024, 01.40 Uhr, ARD

Mittwoch, 29. Mai 2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

Alle "Maischberger"-Sendungen werden außerdem in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Dort lassen sie sich im Online-Stream nachholen.