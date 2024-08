"Maischberger" gestern am 28.8.24: Das sind die Gäste und das Thema

Am 12. Juni 2024 ist Moderatorin Sandra Maischberger mit ihrer gleichnamigen Talkshow „Maischberger“ in die Sommerpause gegangen. Gesten, am 28. August 2024, kehrte die Politshow mit einer neuen Ausgabe auf die Bildschirme zurück. Da in den letzten Wochen wieder viel in Deutschland und der Welt passiert ist, gab es genügend Gesprächsstoff für die gestrige Sendung.

Die Talkshow „Maischberger“, die früher unter den Namen „maischberger. die woche“ und „Menschen bei Maischberger“ bekannt war, wird seit 2003 von Sandra Maischberger moderiert. Seit Mai 2022 ist die Sendung wieder unter dem Titel „Maischberger“ auf Sendung und wird nun meist zweimal wöchentlich, jeweils dienstags und mittwochs, ausgestrahlt.

Hier finden Sie die Details zur neuesten Folge der Talkshow „Maischberger“, die am 28. August 2024, um 22.50 Uhr in der ARD ausgestrahlt wurde. Der Artikel umfasst Infos zu den Gästen, den thematischen Schwerpunkten der Sendung sowie zur Übertragung, den Wiederholungen und den kommenden Sendeterminen.

„Maischberger“: Gäste gestern am 28. August 2024

Gestern gab es bei „Maischberger“ drei aktuelle Themen zu besprechen. Aus diesem Anlass hatte Moderatorin Sandra Maischberger folgende Gäste in die Talkshow eingeladen:

Christian Lindner (FDP): Bundesfinanzminister

Frederik Pleitgen: CNN -Korrespondent

Peter Neumann: Terrorismusexperte

Cherno Jobatey: Moderator

Kerstin Palzer: ARD -Hauptstadtstudio

Helene Bubrowski: Table Media

Thema bei „Maischberger“ gestern am 28.8.2024

Bei „Maischberger“ standen am Mittwoch, dem 28.8.24, drei Gesprächsthemen im Fokus. Unter anderem ging es um das Thema „Sicherheit, Haushalt, Ost-Wahlen: Ist die Ampel zukunftsfähig?“. Die Ampelregierung steht seit längerem in der Kritik. Mit dem Bundesfinanzminister und FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner sprach Sandra Maischberger über die aktuellen Probleme und die Zukunft der Ampelregierung.

Des Weiteren beschäftigte sich die Moderatorin mit der Frage „Attentat auf Solingen: Wie sicher ist Deutschland?“. Nach dem tödlichen Messerangriff fragen sich viele Menschen in Deutschland, ob das Land noch sicher vor weiteren Attentaten ist. Der Terrorismusexperte und Autor Peter Neumann legte in der Politshow seine Einschätzungen und Erkenntnisse zu dem Thema dar.

Zu guter Letzt wurde bei „Maischberger“ folgender Frage nachgegangen: „Harris gegen Trump: Wer hat die besseren Chancen auf das Weiße Haus?“. Seitdem der amtierende Präsident Joe Biden angekündigt hat, nicht mehr bei der nächsten US-Wahl anzutreten, dreht sich bei den Demokraten alles um die Kandidatin Kamala Harris. Der „Senior International Correspondent“ des US-Nachrichtensenders CNN, Frederik Pleiten, teilte bei „Maischberger“ seine Einschätzung zu den Siegeschancen von Kamala Harris.

Die drei Gespräche wurden von dem Journalist und Moderator Cherno Jobatey, der Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und der stellvertretenden Chefredakteurin von Table.Briefings Helene Bubrowski kommentiert.

„Maischberger“ gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

Gesten, am 28. August 2024, wurde die Sendung „Maischberger“ um 22.50 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Zusätzlich konnte die Sendung auch live auf der Webseite des Senders gestreamt werden.

Wiederholung von „Maischberger“ im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Show vom 28. August 2024 wird an drei Terminen im TV als Wiederholung zur Verfügung gestellt. Die Wiederholungen werden zu unterschiedlichen Zeiten auf verschiedenen Fernsehsendern ausgestrahlt:

29.08.2024, 03.20 Uhr: ARD

29.08.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

30.08.2024, 01.40 Uhr: 3sat

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

Zurück aus der Sommerpause sind bei „Maischberger“ wieder einige neue Sendetermine in der ARD angesetzt. Hier haben wir die kommenden Sendetermine für Sie aufgelistet:

Mittwoch, 4. September 2024, 22.50 Uhr, ARD

Dienstag, 10. September 2024, 22.50 Uhr, ARD

Mittwoch, 11. September 2024, 22.50 Uhr, ARD

Dienstag, 17. September 2024, 22.50 Uhr, ARD

Mittwoch, 18. September 2024, 22.50 Uhr, ARD