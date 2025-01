"Maischberger" heute am 29.1.25: Das sind die Gäste und das Thema

Tony Blair:

Der ehemalige britische Premierminister geht auf verschiedene aktuelle Probleme ein. Er äußert sich zu Themen wie Populismus, Trump und Krieg in Europa. Blair sagt: „Die Leute denken, Politiker seien ehrlich, wenn sie ihnen sagen, was sie hören wollen. Man sollte dagegen jenen Politikern vertrauen, die einem sagen, was man nicht hören will. Entscheidend ist, dass die Politik Antworten auf reale Probleme gibt.“