"Maischberger" gestern am 31. Januar 2024: Das waren Gäste und Thema

Bei "Maischberger" gestern am 31. Januar 2024 waren sechs Gäste dabei, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Talkshow.

Als Sandra Maischberger gestern Abend auf Sendung ging, diskutierten sie und ihre Gäste über zwei verschiedene Themen. Wer war dabei und worum ging es?

Hier finden Sie die wichtigsten Infos zur Talkshow "Maischberger" vom 31. Januar 2024, die ab 22.50 Uhr in der ARD läuft. Dabei geht es nicht nur um Thema und Gäste, sondern auch um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 31. Januar 2024

Zwei Politiker, drei Journalisten und der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz - das sind die Gäste bei "Maischberger" von gestern Abend. So hat der Sender die Teilnehmer der Diskussion angekündigt:

Christian Dürr ( FDP ): Fraktionsvorsitzender

Fraktionsvorsitzender Gregor Gysi (Linke): langjähriger Fraktionsvorsitzender

langjähriger Fraktionsvorsitzender Christoph Heusgen : Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz , ehemaliger Diplomat

Leiter der , ehemaliger Diplomat Theo Koll : langjähriger Leiter des ZDF -Hauptstadtstudios

langjähriger Leiter des -Hauptstadtstudios Luisa Thomé : stellvertretende Leiterin im Ressort X bei Zeit Online

stellvertretende Leiterin im Ressort X bei Susanne Gaschke : Autorin der Neuen Zürcher Zeitung

Thema bei "Maischberger" gestern am 31. Januar 2024

In der Diskussion zwischen Christian Dürr von der FDP und Gregor Gysi von der Linkspartei geht es um die Frage, wie gerecht die Politik der Ampel-Regierung ist. Gysi wird in der Ankündigung zur aktuellen "Maischberger"-Sendung so zitiert: "Anstatt die Schuldenbremse wenigstens auszusetzen, will unsere Regierung vorwiegend im sozialen Bereich 17 Milliarden einsparen." Dürr sagt laut Sender: "Wir müssen auch darüber reden, wo der Sozialstaat seinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten kann."

Sandra Maischberger spricht außerdem mit Christoph Heusgen über die Kriege auf der Welt und über ein mögliches Comeback von Donald Trump als US-Präsident. Der Sender zitiert den Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz so: "Wir haben erlebt, wie Trump in den vier Jahren im Amt agiert hat. Deshalb dürfen wir uns keine Illusion machen. Im Gegenteil. Wir müssen uns warm anziehen."

Die drei Journalisten Theo Koll, Luisa Thomé und Susanne Gaschke sind als Kommentatoren dabei. Sie erklären und ordnen ein.

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV oder Live-Stream

Nachdem die Folge vorgestern ausgefallen war, lief "Maischberger" gestern am 31. Januar 2024 wieder zur gewohnten Sendezeit ab 22.50 Uhr in der ARD. Gleichzeitig gab es online einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 31. Januar 2024 werden drei Wiederholungen angekündigt. Zwei davon laufen allerdings nachts.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge 790:

31.01.2024, 22.50 Uhr: ARD

01.02.2024, 03.20 Uhr: ARD

01.02.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

02.02.2024, 00.45 Uhr: 3Sat

In der Mediathek der ARD lassen sich die "Maischberger"-Sendungen außerdem auch im Online-Stream nachholen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist normalerweise am Dienstag und Mittwoch um 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Nächste Woche am 6. und 7. Februar fallen die Folgen allerdings aus. Am Dienstag gibt es in der ARD stattdessen die Übertragung von Leverkusen gegen Stuttgart live im DFB-Pokal. Das sind damit die nächsten "Maischberger"-Sendetermine samt Sendezeit:

31.01.2024, 22.50 Uhr

13.02.2024, 22.50 Uhr

14.02.2024, 22.50 Uhr

20.02.2024, 22.50 Uhr

21.02.2024, 22.50 Uhr

27.02.2024, 22.50 Uhr

28.02.2024, 22.50 Uhr

05.03.2024, 22.50 Uhr

06.03.2024, 22.50 Uhr

(sge)