„Maischberger“ heute am 4.12.24: Das sind die Gäste und das Thema

Die Sendung „Maischberger“ gehört fest zum Programm der deutschen Polit-Talkshows. Sie wird von der Journalistin Sandra Maischberger moderiert. Diese ist dafür bekannt, tiefgehende Diskussionen zu aktuellen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen zu führen. Die Diskussionsrunden sind auch dafür bekannt, sehr diskursiv zu sein, denn der Moderatorin ist es wichtig, Menschen mit kontroversen Meinungen zu Wort kommen zu lassen. Die Talkshow wurde erstmals 2003 unter dem Namen „Menschen bei Maischberger“ auf der ARD ausgestrahlt. Seit 2016 trägt sie den Titel „Maischberger“.

Worum geht es in der aktuellen Ausgabe von „Maischberger“? Welche Personen sind zu Gast? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

„Maischberger“: Gäste heute am 4.12.24

In der heutigen Talkrunde sind ein Kanzlerkandidat und ein ukrainischer Diplomat zu Gast. Außerdem äußern sich eine Journalistin, ein Redakteur und eine Herausgeberin in der Gesprächsrunde. Hier bekommen Sie einen Überblick der Gäste bei „Maischberger“ am 4. Dezember 2024:

Friedrich Merz: Der CDU-Parteichef und Kanzlerkandidat spricht über den Wahlkampf seiner Partei.

Andrij Melnyk: Der ukrainische Diplomat spricht darüber, was Deutschland für die Ukraine noch tun kann und seiner Meinung nach muss.

Giovanni di Lorenzo: Er kommentiert die Themen und ist der Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit .

Dagmar Rosenfeld: Sie kommentiert ebenfalls und ist die Herausgeberin von Media Pioneer.

Laura Kipfelsberger: Die Journalistin kommentiert ebenfalls das Gesagte.

Themen bei „Maischberger“ heute am 4.12.24

In der heutigen Talkrunde reden Sandra Maischberger und ihre Gäste über zwei Themen. Zum einen geht es um die CDU und den Wahlkampf der Partei. März sagt dazu: „Olaf Scholz verspricht der Bevölkerung alles und will keine Prioritäten setzen. Das ist politische Arbeitsverweigerung.“ Zum anderen geht es darum, inwieweit Deutschland der Ukraine noch helfen sollte. Der Diplomat Melnyk meint: „Die Deutschen und alle Europäer müssten dringend handeln, um uns Ukrainern in einer anderen Größenordnung zu helfen, nicht nur aus Empathie, sondern aus eigenem Interesse. Sonst stehen die Russen bald wieder vor dem Brandenburger Tor.“

„Maischberger“ heute: Übertragung im TV und Live-Stream

„Maischberger“ läuft am 4. Dezember 2024 um 22.50 Uhr im linearen TV-Programm auf der ARD. Alternativ steht Ihnen der kostenlose Live-Stream des Senders zur Verfügung.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Sollten Sie die aktuelle Ausgabe von „Maischberger“ verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Nach der Erstausstrahlung ist die neuste Episode in der ARD-Mediathek abrufbar. Zudem gibt es auch im linearen Fernsehen Wiederholungstermine dieser Ausgabe. Das sind die folgenden:

5.12.2024, 1.50 Uhr: ARD

5.12.2024, 20.15 Uhr: Tagesschau24

6.12.2024, 0.40 Uhr: 3sat

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

Für gewöhnlich läuft „Maischberger“ immer dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr im Ersten. Ab und zu kann es jedoch zu Verschiebungen kommen. Das sind die nächsten Termine der Polit-Talkshow von Sandra Maischberger:

Dienstag, 10.12.2024, 22.50 Uhr, ARD - Folge 848

Mittwoch, 11.12.2024, 22.50 Uhr, ARD - Folge 849

Dienstag, 17.12.2024, 22.50 Uhr, ARD - Folge 850