„Maischberger“: Gäste und Thema am 4. September 2024

„Maischberger“ ist eine der Talkshows der öffentlich-rechtlichen Sender. Jeden Dienstag und Mittwoch kommt im Normalfall eine neue Sendung im TV. In dieser Woche fiel die Dienstagsfolge zwar aus, heute gibt es aber wieder eine neue Ausgabe. Los geht es am Mittwoch, dem 4. September 2024, um 22.50 Uhr in der ARD. Aber was ist das Thema und welche Gäste hat die Moderatorin und Journalistin Sandra Maischberger eingeladen? Alle Infos zur heutigen Sendung finden Sie hier.

Thema bei „Maischberger“ am 4. September 2024

Kaum ein Thema wird momentan so viel diskutiert, wie die aktuellsten Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. In Thüringen wurde die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei AfD (Alternative für Deutschland) erstmals als stärkste Partei in den Landtag gewählt. Mit knapp 33 Prozent der Stimmen liegt die AfD deutlich vor der zweitstärksten Partei CDU mit knapp 24 Prozent der Stimmen. Die Grünen schafften es mit nur 3 Prozent nicht in den Landtag. Mit diesem Ergebnis erreichte die AfD eine Sperrminorität und kann so wichtige Entscheidungen blockieren. In Sachsen konnte die Sperrminorität knapp verhindert werden.

Jetzt geht es um eine mögliche Koalitionsbildung, genau diese wird auch bei Maischberger im Studio besprochen. Armin Laschet (CDU) ruft seine Partei dazu auf: „Es darf keine AfD-Minister oder gar Ministerpräsidenten geben. Dazu muss die CDU auch zu ungewöhnlichen Kooperationen in Sachsen und Thüringen bereit sein“. Die Ergebnisse in Thüringen und Sachsen werden außerdem mit Blick auf die Bundestagswahlen im nächsten Jahr diskutiert.

„Maischberger“: Gäste heute am 4. September 2024

Für diese Diskussion hat Sandra Maischberger sowohl drei Politiker und Politikerinnen eingeladen als auch drei Journalisten und Journalistinnen. Im Duell sprechen SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und die Vorsitzende des BSW Amira Mohamed Ali miteinander. Armin Laschet äußert sich außerdem zu möglichen Koalitionsmöglichkeiten. Kommentiert werden die Gespräche von Ulrich Wickert, Melanie Ahmann und Lars Sänger.

Hier finden Sie noch einmal alle Gäste auf einen Blick:

Kevin Kühnert (SPD-Generalsekretär)

Amira Mohamed Ali (Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht)

Armin Laschet (ehemaliger Parteivorsitzende der CDU)

Ulrich Wickert (Journalist und Schriftsteller)

Melanie Amann (stellvertretende Spiegel -Chefredakteurin)

Lars Sänger ( MDR -Journalist und TV-Moderator)

„Maischeberger“ am 4.9.24: Gibt es eine Wiederholung?

Wer die Sendung am 4. September 2024 verpasst hat, kann auf die Wiederholungen im linearen TV-Programm setzen. Insgesamt gibt es drei Wiederholungstermine, zwei am Donnerstag (5.9.24) und einen am Freitag (6.9.24):

Donnerstag, 5. September 2024, 2.30 Uhr, Das Erste

Donnerstag, 5. September 2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

Freitag, 6. September 2024, 0.55 Uhr, 3sat

Neben der Wiederholung im TV-Programm stehen alle vergangenen Episoden der Talkshow auch in der ARD-Mediathek auf Abruf zur Verfügung.

„Maischberger“: Die Sendetermine der nächsten Folgen

Normalerweise läuft die Talkshow „Maischberger“ immer Dienstag und Mittwoch in der ARD. Manchmal gibt es jedoch Abweichungen, wie beispielsweise in dieser Woche. Hier finden Sie deshalb einen Überblick über die nächsten Sendetermine:

Dienstag, 10. September 2024, 22.50 Uhr, ARD

Mittwoch, 11. September 2024, 22.50 Uhr, ARD

Dienstag, 17. September 2024, 22.50 Uhr, ARD

Mittwoch, 18. September 2024, 22.50 Uhr, ARD

(lob)