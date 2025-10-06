Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten
TV
Icon Pfeil nach unten

Maischberger heute, 6.10.25: Gäste beim Thema Migrationsgipfel, geplante Sozialreformen und Sicherheit.

TV

"Maischberger" heute am 6.10.25: Das sind die Gäste und das Thema

In der Talkshow „Maischberger“ wird heute am 6.10.25 wieder diskutiert. Welche Gäste dabei sein werden und um welche Themen es gehen wird, erfahren Sie hier.
Von Stefanie Eller
    • |
    • |
    • |
    Bei "Maischberger" werden heute, am 6. Oktober 2025, wieder aktuelle Themen besprochen. Wer sind die Gäste und um was dreht sich die neue Ausgabe? Hier gibt es alle Infos.
    Bei "Maischberger" werden heute, am 6. Oktober 2025, wieder aktuelle Themen besprochen. Wer sind die Gäste und um was dreht sich die neue Ausgabe? Hier gibt es alle Infos. Foto: WDR/Thomas Kierok

    Die Talkshow „Maischberger“ wird von ihrer Namensgeberin Sandra Maischberger moderiert, die zu den bekanntesten Persönlichkeiten der ARD zählt. Denn das Format ist bereits seit 2003 im Fernsehen zu sehen, wobei es anfangs noch den Titel „Menschen bei Maischberger“ trug, bevor es im Jahr 2016 dann seinen heutigen Namen erhielt. In jeder Sendung diskutieren Gäste aus Politik, Gesellschaft und Kultur über aktuelle Themen und Entwicklungen.

    Am heutigen 6. Oktober 2025 wird eine neue Folge ausgestrahlt, in der sechs Gäste über zwei unterschiedliche Themen sprechen. In diesem Überblick erfahren Sie alles Wissenswerte zur aktuellen Ausgabe: zu den Gästen, den Themen sowie zu Ausstrahlung, Wiederholung und den nächsten Sendeterminen.

    „Maischberger“: Diese Gäste sind heute am 6.10.25 dabei

    Sandra Meischberger hat auch für die heutige Folge wieder verschiedene Gäste in das Studio eingeladen. Diese sechs Personen sind heute Abend in der Sendung mit dabei:

    • Jens Spahn (CDU): Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag
    • Wolfgang Ischinger: Ehemaliger Diplomat und Außenpolitik-Experte
    • Oskar Lafontaine (BSW): Ehemaliger Parteichef der SPD sowie der Linken
    • Anja Kohl: ARD-Wirtschaftsexpertin
    • Robin Alexander: Stellvertretender Chefredakteur der „Welt
    • Alev Doğan: Stellvertretende Chefredakteurin von „The Pioneer

    Thema bei „Maischberger“ heute am 6.10.25

    In der heutigen Ausgabe am 6. Oktober 2025 widmet sich Sandra Meischberger in ihrer Sendung zwei politisch aktuellen Themen. Im ersten Teil geht es um den Migrationsgipfel und geplante Sozialreformen. Diskutiert wird dabei die Frage: „Wann liefert die Bundesregierung?“ Gesprächspartner ist Jens Spahn (CDU), Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag.

    Im zweiten Teil steht das Thema Sicherheit im Mittelpunkt. Unter der Leitfrage „Reagiert Deutschland richtig?“ diskutieren Wolfgang Ischinger, langjähriger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, und Oskar Lafontaine (BSW), ehemaliger Parteichef der SPD und der Linken, über Drohnenalarm und den aktuellen Aufrüstungskurs.

    Kommentiert wird das Geschehen von drei Medienvertretern: der ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, dem stellvertretenden Chefredakteur der „Welt“ Robin Alexander und der stellvertretenden Chefredakteurin von „The Pioneer“ Alev Doğan.

    „Maischberger“ heute: Übertragung im TV und Live-Stream

    Die Sendung „Maischberger“ wird am heutigen Abend, den 6.10.25, im Ersten gezeigt. Der Beginn ist um 22.50 Uhr. Zeitgleich zur Fernsehausstrahlung bietet die ARD einen Livestream an, über den man die Sendung auch online verfolgen kann.

    „Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

    Wer die neue Ausgabe von „Maischberger“ verpasst, kann sie am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, um 20.30 Uhr auf dem Sender tagesschau24 in der Wiederholung sehen. Außerdem steht die Sendung in der ARD-Mediathek zur Verfügung, wo sie nach der Ausstrahlung jederzeit kostenlos abgerufen werden kann.

    Somit sind die beiden TV-Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge:

    • Montag, 6. Oktober 2025: 22.50 Uhr im Ersten
    • Dienstag, 7. Oktober 2025: 20.30 Uhr auf tagesschau24

    Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

    In dieser Woche sind insgesamt drei neue Ausgaben von „Maischberger“ vorgesehen. Neben der Sendung am Montag werden weitere Folgen am Dienstag und Mittwoch gezeigt. Die Sendetermine der kommenden Ausgaben sind also folgende:

    • Dienstag, 7. Oktober 2025: 22.50 Uhr im Ersten
    • Mittwoch, 8. Oktober 2025: 22.50 Uhr im Ersten
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden