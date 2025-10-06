"Maischberger" heute am 6.10.25: Das sind die Gäste und das Thema

Die Talkshow „Maischberger“ wird von ihrer Namensgeberin Sandra Maischberger moderiert, die zu den bekanntesten Persönlichkeiten der ARD zählt. Denn das Format ist bereits seit 2003 im Fernsehen zu sehen, wobei es anfangs noch den Titel „Menschen bei Maischberger“ trug, bevor es im Jahr 2016 dann seinen heutigen Namen erhielt. In jeder Sendung diskutieren Gäste aus Politik, Gesellschaft und Kultur über aktuelle Themen und Entwicklungen.

Am heutigen 6. Oktober 2025 wird eine neue Folge ausgestrahlt, in der sechs Gäste über zwei unterschiedliche Themen sprechen. In diesem Überblick erfahren Sie alles Wissenswerte zur aktuellen Ausgabe: zu den Gästen, den Themen sowie zu Ausstrahlung, Wiederholung und den nächsten Sendeterminen.

„Maischberger“: Diese Gäste sind heute am 6.10.25 dabei

Sandra Meischberger hat auch für die heutige Folge wieder verschiedene Gäste in das Studio eingeladen. Diese sechs Personen sind heute Abend in der Sendung mit dabei:

Jens Spahn (CDU): Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag

Wolfgang Ischinger: Ehemaliger Diplomat und Außenpolitik-Experte

Oskar Lafontaine (BSW): Ehemaliger Parteichef der SPD sowie der Linken

Anja Kohl: ARD -Wirtschaftsexpertin

Robin Alexander: Stellvertretender Chefredakteur der „ Welt “

Alev Doğan: Stellvertretende Chefredakteurin von „ The Pioneer “

Thema bei „Maischberger“ heute am 6.10.25

In der heutigen Ausgabe am 6. Oktober 2025 widmet sich Sandra Meischberger in ihrer Sendung zwei politisch aktuellen Themen. Im ersten Teil geht es um den Migrationsgipfel und geplante Sozialreformen. Diskutiert wird dabei die Frage: „Wann liefert die Bundesregierung?“ Gesprächspartner ist Jens Spahn (CDU), Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag.

Im zweiten Teil steht das Thema Sicherheit im Mittelpunkt. Unter der Leitfrage „Reagiert Deutschland richtig?“ diskutieren Wolfgang Ischinger, langjähriger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, und Oskar Lafontaine (BSW), ehemaliger Parteichef der SPD und der Linken, über Drohnenalarm und den aktuellen Aufrüstungskurs.

Kommentiert wird das Geschehen von drei Medienvertretern: der ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, dem stellvertretenden Chefredakteur der „Welt“ Robin Alexander und der stellvertretenden Chefredakteurin von „The Pioneer“ Alev Doğan.

„Maischberger“ heute: Übertragung im TV und Live-Stream

Die Sendung „Maischberger“ wird am heutigen Abend, den 6.10.25, im Ersten gezeigt. Der Beginn ist um 22.50 Uhr. Zeitgleich zur Fernsehausstrahlung bietet die ARD einen Livestream an, über den man die Sendung auch online verfolgen kann.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer die neue Ausgabe von „Maischberger“ verpasst, kann sie am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, um 20.30 Uhr auf dem Sender tagesschau24 in der Wiederholung sehen. Außerdem steht die Sendung in der ARD-Mediathek zur Verfügung, wo sie nach der Ausstrahlung jederzeit kostenlos abgerufen werden kann.

Somit sind die beiden TV-Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge:

Montag, 6. Oktober 2025: 22.50 Uhr im Ersten

Dienstag, 7. Oktober 2025: 20.30 Uhr auf tagesschau24

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

In dieser Woche sind insgesamt drei neue Ausgaben von „Maischberger“ vorgesehen. Neben der Sendung am Montag werden weitere Folgen am Dienstag und Mittwoch gezeigt. Die Sendetermine der kommenden Ausgaben sind also folgende:

Dienstag, 7. Oktober 2025: 22.50 Uhr im Ersten

Mittwoch, 8. Oktober 2025: 22.50 Uhr im Ersten