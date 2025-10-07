„Maischberger“ gestern am 6.10.25: Das waren die Gäste und das Thema

Die Talkshow „Maischberger“ wird von ihrer Namensgeberin Sandra Maischberger moderiert, die zu den erfolgreichsten Polit-Talkerinnen des Landes zählt. Denn das Format ist bereits seit 2003 im Fernsehen zu sehen, wobei es anfangs noch den Titel „Menschen bei Maischberger“ trug, bevor es im Jahr 2016 dann seinen heutigen Namen erhielt. In jeder Sendung diskutieren Gäste aus Politik, Gesellschaft und Kultur über aktuelle Themen und Entwicklungen.

Gestern am 6. Oktober 2025 wurde eine neue Folge ausgestrahlt, in der sechs Gäste über zwei unterschiedliche Themen diskutierten. In diesem Überblick erfahren Sie alles Wissenswerte zur aktuellen Ausgabe: zu den Gästen, den Themen sowie zu Ausstrahlung, Wiederholung und den nächsten Sendeterminen.

„Maischberger“: Diese Gäste waren gestern am 6.10.25 dabei

Sandra Maischberger hatte auch für die gestrige Folge wieder verschiedene Gäste in das Studio eingeladen. Diese sechs Personen waren gestern Abend in der Sendung dabei:

Jens Spahn (CDU): Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag

Wolfgang Ischinger: Ehemaliger Diplomat und Außenpolitik-Experte

Oskar Lafontaine (BSW): Ehemaliger Parteichef der SPD sowie der Linken

Anja Kohl: ARD -Wirtschaftsexpertin

Robin Alexander: Stellvertretender Chefredakteur der „ Welt “

Alev Doğan: Stellvertretende Chefredakteurin von „ The Pioneer “

Thema bei „Maischberger“ gestern am 6.10.25

In der gestrigen Ausgabe am 6. Oktober 2025 widmete sich Sandra Maischberger in ihrer Sendung zwei politisch aktuellen Themen. Im ersten Teil ging es um den Migrationsgipfel und geplante Sozialreformen. Diskutiert wurde dabei die Frage: „Wann liefert die Bundesregierung?“ Gesprächspartner war Jens Spahn (CDU), Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag.

Im zweiten Teil stand das Thema Sicherheit im Mittelpunkt. Unter der Leitfrage „Reagiert Deutschland richtig?“ diskutierten Wolfgang Ischinger, langjähriger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, und Oskar Lafontaine (BSW), ehemaliger Parteichef der SPD und der Linken, über Drohnenalarm und den aktuellen Aufrüstungskurs.

Kommentiert wurde das Geschehen von drei Medienvertretern: der ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, dem stellvertretenden Chefredakteur der „Welt“ Robin Alexander und der stellvertretenden Chefredakteurin von „The Pioneer“ Alev Doğan.

„Maischberger“ gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

Die Sendung „Maischberger“ wurde gestern am 6.10.25 im Ersten gezeigt. Der Beginn ist um 22.50 Uhr. Zeitgleich zur Fernsehausstrahlung bietet die ARD einen Livestream an, über den man die Sendung auch online verfolgen kann.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer die neue Ausgabe von „Maischberger“ verpasst hat, kann sie am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, um 20.30 Uhr auf dem Sender tagesschau24 in der Wiederholung sehen. Außerdem steht die Sendung in der ARD-Mediathek zur Verfügung, wo sie nach der Ausstrahlung jederzeit kostenlos abgerufen werden kann.

Somit sind die beiden TV-Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge:

Montag, 6. Oktober 2025: 22.50 Uhr im Ersten

Dienstag, 7. Oktober 2025: 20.30 Uhr auf tagesschau24

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

In dieser Woche sind insgesamt drei neue Ausgaben von „Maischberger“ vorgesehen. Neben der Sendung am Montag werden weitere Folgen am Dienstag und Mittwoch gezeigt. Die Sendetermine der kommenden Ausgaben sind also folgende:

Dienstag, 7. Oktober 2025: 22.50 Uhr im Ersten

Mittwoch, 8. Oktober 2025: 22.50 Uhr im Ersten