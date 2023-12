Gäste bei "Maischberger": Heute geht es um den Haushalt 2024

Am 6. Dezember 2023 läuft die vorerst letzte Folge "Maischberger" für das Jahr 2023. Welche Themen werden besprochen und welche Gäste sind im Studio?

Am, 6. Dezember 2023, läuft wieder eine neue Folge " Maischberger" im Ersten. Mit immer wechselnden Gästen spricht Sandra Maischberger in ihrer Talkshow über Themen, die Deutschland aktuell beschäftigen. Welches Thema steht heute im Vordergrund und welche Gästen äußern sich zum Thema? Alle wichtigen Infos zur heutigen Sendung finden Sie hier.

Thema bei "Maischberger" am 6. Dezember 2023

Eines der wohl meist diskutierten Themen in Deutschland ist aktuell der Bundeshaushalt für das Jahr 2024. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts liegt der Bundeshaushalt für 2024 vorerst auf Eis. Die Ampel-Koalition befindet sich in der bisher größten Finanzkrise und berät sich aktuell, wie die Regierung weiter vorgehen soll. Dabei sind die Fronten zwischen den Grünen, der FDP und der SPD verhärtet und eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Woher die fehlenden Milliarden kommen sollen, ist weiter unklar.

Auch der noch immer aktuelle Krieg in der Ukraine soll nicht in Vergessenheit geraten, denn das Land steht vor einem weiteren Kriegswinter und auch hier ist keine Lösung in Sicht. Wie soll es in Zukunft mit westlichen Finanz- und Militärhilfen weitergehen? Wie ist die Lage an der Front? Diese und weitere Fragen stellt Sandra Maischberger heute ihren Gästen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Maischberger" am 6. Dezember 2023: Gäste zum Thema Bundehaushalt 2024

Zu den zwei Themenbereichen wurden unterschiedliche Gäste eingeladen. Zum Thema Bundeshaushalt äußert sich Lars Klingbeil, der Parteivorsitzende der SPD: "Wir müssen den Sozialstaat weiter stark halten, weil er den Menschen gerade in Zeiten der Unsicherheit auch Sicherheit gibt". Um die Situation in der Ukraine zu diskutieren, wurden vier weiter Gäste eingeladen. Hier finden Sie einen Überblick:

Lars Klingbeil : Parteivorsitzender der SPD

Parteivorsitzender der Frederick Pleitgen : CNN-Kriegsreporter

CNN-Kriegsreporter Oliver Kalkhofe: Schauspieler und Comedian

Schauspieler und Comedian Julie Kurz: Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio

Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Helene Bubrowski : Politische Korrespondentin der FAZ

Übertragung und Wiederholung von "Maischberger" am 6. Dezember 2023

Übertagen wird die aktuelle Sendung am Mittwoch, dem 6. Dezember 2023, um 22.50 Uhr im Ersten. Die Sendung läuft immer dienstags und mittwochs um die selbe Zeit. Und auch nach offizieller Ausstrahlung kann man die Sendungen noch in der ARD-Mediathek anschauen oder auf eine der Wiederholungen im linearen TV-Programm warten. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Wiederholungstermine im TV:

Donnerstag, 07. Dezember 2023, 03:20 Uhr, Das Erste

Donnerstag, 07. Dezember 2023, 20:15 Uhr, tagesschau24

Freitag, 08. Dezember 2023, 00:45 Uhr, 3sat

Talkshow "Maischberger": Sendetermine und nächste Folgen

Die Talkshow "Maischberger" von Sandra Maischberger gibt es schon seit dem Jahr 2003. Sofern es keine besonderen Termine gibt, laufen die Sendungen immer dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr im Ersten. Im Dezember geht Sandra Maischberger jedoch erstmal in die Winterpause. Die nächste reguläre Sendung läuft dann wieder am 9. Januar 2024 um 22.50 Uhr.