"Maischberger" heute am 7. November 2023: Gäste und Thema

Bei "Maischberger" heute am 7. November 2023 sind Gäste wie Sahra Wagenknecht oder Cem Özdemir dabei. Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow.

Bei " Maischberger" heute Abend geht es nicht nur um ein Thema, sondern um drei verschiedene Themen. Hier erfahren Sie, welche Gäste in der aktuellen Sendung dabei sind und worum es geht.

Sie erhalten außerdem weitere Infos zur Talkshow von Sandra Maischberger, die am 7. November 2023 ab 22.50 Uhr in der ARD läuft - rund um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 7. November 2023

Bevor weiter unten die Themen ausgeführt werden, bekommen Sie hier einen Überblick über die Gäste bei "Maischberger" heute, wie sie vom Sender angekündigt wurden:

Cem Özdemir (Grüne): Bundeslandwirtschaftsminister

Bundeslandwirtschaftsminister Roni Romann : Schwester der Hamas-Geisel Yarden Romann

Schwester der Hamas-Geisel Yarden Romann Sahra Wagenknecht : parteilose Bundestagsabgeordnete

parteilose Bundestagsabgeordnete Theo Koll : Leiter des ZDF -Hauptstadtstudios

Leiter des -Hauptstadtstudios Katharina Hamberger : Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks

Hauptstadtkorrespondentin des Christoph Schwennicke : Politik-Chef von t-online

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Thema bei "Maischberger" heute am 7. November 2023

Beim Migrationsgipfel haben sich Bund und Länder am Montag bei einem Kompromiss darauf geeinigt, dass die Länder mehr Geld für Flüchtlinge bekommen - wenn auch nicht so viel wie gewünscht. Sandra Maischberger spricht mit Cem Özdemir über Migration und auch über die Frage, was die Ampel-Regierung gegen den Antisemitismus in Deutschland unternimmt.

Die Deutsch-Israelin Yarden Romann ist seit einem Monat in der Gewalt der Terrororganisation Hamas in Gaza. Ihre Schwester Roni Romann spricht über den Kampf für die Freilassung der Geiseln und ihre Hoffnung, ihre Schwester bald wiederzusehen.

Außerdem ist Sahra Wagenknecht in der Talkshow zu Gast. Sie ist aus der Linkspartei ausgetreten und hat mit ihrem "Bündnis Sahra Wagenknecht" die Gründung einer eigenen Partei angekündigt. Sandra Maischberger spricht mit der Politikerin über diese Pläne.

Lesen Sie dazu auch

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream

"Maischberger" ist heute am 7. November 2023 von 22.50 bis 0.05 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 7. November 2023 gibt es zwei Wiederholungen. Die erste läuft mitten in der Nacht, die zweite zur bestem Sendezeit:

08.11.2023, 01.50 Uhr Uhr: ARD

08.11.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Wenn Ihnen diese Sendetermine nicht passen, können Sie die aktuelle "Maischberger"-Folge aus online nachholen. Sie steht nach der Erstausstrahlung in der Mediathek der ARD bereit. Übrigens: ARD und ZDF verknüpfen ihre Mediathek.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

Mit der Sendung vom 7. November 2023 meldet sich "Maischberger" aus einer kleinen Pause zurück: Es ist die erste Folge seit dem 18. Oktober.

Für die nächsten Wochen sind hingegen sehr regelmäßige Sendetermine am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr angekündigt. Nur am 5. Dezember soll die Talkshow etwas später starten:

07.11.2023, 22.50 Uhr

08.11.2023, 22.50 Uhr

14.11.2023, 22.50 Uhr

15.11.2023, 22.50 Uhr

21.11.2023, 22.50 Uhr

22.11.2023, 22.50 Uhr

28.11.2023, 22.50 Uhr

29.11.2023, 22.50 Uhr

05.12.2023, 23.05 Uhr

(sge)