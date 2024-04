Gäste bei "Maischberger" heute am 8. April: Das ist das Thema der Ausgabe

Alle Infos zur aktuellen Ausgabe von "Maischberger", dem Thema der Folge und den eingeladenen Gästen finden Sie hier.

Die Polit-Talkshows gehören zum festen Bestandteil des späten TV-Programms vom ARD und ZDF. Sandra Maischberger und die Sendung, die nach ihr benannt ist, ist neben "Markus Lanz" und "Maybrit Illner" zweimal die Woche zu sehen. In der Sendung diskutiert die Moderatorin mit den eingeladenen Gästen über aktuelle Themen aus der Wirtschaft, Gesundheit, Politik und Gesellschaft.

Die heutige Ausgabe am 8. April ist für 22.35 Uhr angesetzt. Plangemäß hätte eigentlich " Hart aber fair" laufen müssen, da diese Sendung immer montags im Programm steht. Doch weil die Sendung, die von Louis Klamroth moderiert wird, bis zum 29. April pausiert ist, rutscht stattdessen "Maischberger" ins Programm.

Doch welche Gäste sind für heute Abend eingeladen? Über welche aktuellen Themen werden sie unter der Moderation von Sandra Maischberger diskutieren? Hier erfahren Sie es.

Thema bei "Maischberger" am 8. April 2024

In der heutigen Ausgabe lädt Sandra Maischberger zur Diskussion zu den Themen der Kritik an der Ampel-Koalition, sowie an der bayerischen Außenpolitik ein. Außerdem wird die Medizin der Zukunft thematisiert.

Das sind die Gäste bei "Maischberger" heute am 8. April 2024

Auch in dieser Folge sind zu den aktuellen Themen passende Gäste eingeladen. Diese prominenten Experten aus diversen Bereichen der Politik und den Medien werden bei "Maischberger" über das Thema der Folge diskutieren. Hier finden Sie die eingeladenen Gäste der heutigen Ausgabe auf einen Blick:

Markus Söder ( CSU ): Ministerpräsident von Bayern

Ministerpräsident von Eckart von Hirschhausen : Arzt und Wissenschaftsjournalist

Arzt und Wissenschaftsjournalist Jörg Pilawa : Fernsehmoderator

Fernsehmoderator Dagmar Rosenfeld : Chefredakteurin von " Welt am Sonntag "

Chefredakteurin von " " Markus Feldenkirchen : Autor bei "Der Spiegel"

Wer ist Sandra Maischberger?

Sandra Maischberger ist seit 2003 die Moderatorin der Talkshow, die nach ihr benannt ist. Ihre Karriere begann bei Bayern 2 im Radio, nachdem sie nach nur wenigen Tagen ihr Studium der Kommunikationswissenschaften in München abgebrochen hatte. Die Moderatorin und Journalistin wechselte im Alter von 21 Jahren zu Tele 5 und somit zum Fernsehen. Dann folgten diverse Jobs bei Vox, RTL und n-tv, bevor sie 2003 schließlich ihre eigene Talkshow mit ihrem Namen beim ARD bekam.

Übertragung von "Maischberger" im TV oder Live-Stream

"Maischberger" wird im ARD übertragen. Normalerweise läuft immer dienstags und mittwochs eine neue Folge, doch da die Sendung "Hart aber fair" bis zum Ende vom April pausiert ist, wird auch montags eine Folge von "Maischberger" zu sehen sein. Neben der Ausstrahlung im TV können Sie auf die Folgen auch im Stream zugreifen. Die nächsten Sendetermine sehen folgendermaßen aus:

Montag, 8. April 2024 ab 22.35 Uhr im ARD

Dienstag, 9. April 2024 ab 23.15 Uhr im ARD

Mittwoch, 10. April 2024 ab 23.00 Uhr im ARD

Montag, 15. April 2024 ab 22.20 Uhr im ARD

Dienstag, 16. April 2024 ab 22.50 Uhr im ARD

Mittwoch, 17. April 2024 ab 22.50 Uhr im ARD

Montag, 22. April 2024 ab 22.20 Uhr im ARD

Dienstag, 23. April 2024 ab 22.50 Uhr im ARD

Mittwoch, 24. April 2024 ab 22.50 Uhr im ARD

Wiederholungen von "Maischberger" im TV

Sollten Sie die Folge am 8. April verpassen, dann haben Sie dennoch die Möglichkeit, die ganze Folge im Fernsehen zu sehen - vorausgesetzt, dass es Ihnen nichts ausmacht, nach Mitternacht noch wach zu sein. Die Wiederholung der aktuellen Ausgabe ist nämlich für 01.35 Uhr am 9. April 2024 geplant. Aber keine Sorge - auch andere Möglichkeiten der Wiederholung bestehen. Die Folgen der Sendung stehen nämlich nach deren Erstausstrahlung auch in der ARD-Mediathek für Sie zur Verfügung. Außerdem ist auch eine Wiederholung am 9. April 2024 ab 20.15 Uhr auf tagesschau24 angesetzt.