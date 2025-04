„Maischberger“ gestern am 8.4.25: Das sind die Gäste und das Thema

Die Polit-Talkshow „Maischberger“ ist seit 2003 fester Bestandteil des Abendprogramms in der ARD. Jeden Dienstag und Mittwoch wird mit verschiedenen Gästen über aktuelle, relevante Themen gesprochen. Dabei handelt es sich häufig um wirtschaftliche Entwicklungen oder politische Entscheidungen, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. Diskussionsteilnehmer sind meist bekannte Gesichter aus der Politik, Wirtschaft und Medienlandschaft.

Worum ging es in der gestrigen Folge? Welche Gäste waren im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Ausgabe vom 8.4.25 haben wir für Sie hier.

„Maischberger“: Gäste gestern am 8.4.25

Viele kennen ihn als gefeierten Star am Schlagerhimmel. Roland Kaiser bezieht auch politisch Stellung. Seit 2002 ist er Mitglied der SPD und Olaf Scholz übergab ihm damals persönlich sein Parteibuch. Bis heute stehen die beiden in Kontakt. In der aktuellen Ausgabe von „Maischberger“ spricht Kaiser über seine Karriere und seinen Blick auf die Gesellschaft. Dabei findet er deutliche Worte: „Es fehlt den Politikern manchmal an Achtung und Respekt, wie ich finde, weil sie miteinander umgehen, wie es sich eigentlich nicht gehört.“.

Die folgende Übersicht, stellt Ihnen die Gäste vor, die heute Abend im Studio sein werden:

Wolfgang Kubicki (FDP): Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ehemaliger Vizepräsident des Deutschen Bundestages

Heidi Reichinnek (die Linke): Fraktionsvorsitzende

Roland Kaiser: Schlagersänger, SPD-Mitglied

Anja Kohl: ARD -Wirtschaftsexpertin, Journalistin und Fernsehmoderatorin

Dagmar Rosenfeld: Herausgeberin und Journalistin von „ Media Pioneer “

Themen bei „Maischberger“ gestern am 8.4.25

Gestern ging es bei „Maischberger“ um zwei zentrale Themen: Koalitionsverhandlungen und der drohende Handelskrieg mit den USA.

Bei den Bundestagswahlen im Februar 2025 erhielt die CDU die meisten Stimmen und wurde stärkste Kraft im 21. Deutschen Bundestag. Diese Woche steht die Schlussphase der Koalitionsverhandlung zwischen CDU, CSU und SPD an. Ziel ist es, eine verlässliche und handlungsfähige Regierung zu bilden. Dabei spielen besonders die Migrations-, Wirtschafts- und Verteidigungspolitik eine entscheidende Rolle.

Ein weiterer Schwerpunkt der Sendung ist, dass US-Präsident Trump eine Erhöhung der Zölle angekündigt hat. Angesichts dieser Zollpolitik sieht die Bundesregierung die Gefahr eines Handelskonflikts. Unter den Regierungen Europas gäbe es laut Steffen Hebestreit, dem Sprecher der deutschen Bundesregierung, noch „Abstimmungsbedarf“.

Über diese beiden Themen sprechen Wolfgang Kubicki von der FDP und Heidi Reichinnek, Fraktionsvorsitzende der Linke, heute Abend. Kommentiert wird die Diskussion von ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl und von Dagmar Rosenfeld, der Herausgeberin von „Media Pioneer“.

Übertragung von „Maischberger“ heute im TV und Live-Stream

Wie gewohnt läuft die aktuelle „Maischberger“ Episode immer dienstags und mittwochs. So auch die gestrige Ausgabe vom 8. April 2025. Um 22.50 wird sie in der ARD ausgestrahlt. Im Live-Stream auf der Website des Senders können Zuschauer die gesamte Folge auch online ansehen.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Sollten Sie es heute Abend nicht vor den Fernseher schaffen, ist dies kein Problem. Es gibt verschiedene Termine, an denen eine Wiederholung der Folge 869 ausgestrahlt wird.

09.04.2025, 01.50 Uhr: ARD

09.04.2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

Für alle, die die Ausstrahlung verpasst haben oder sich die Folge nachträglich ansehen möchten, steht die aktuelle Episode zusammen mit weiteren Ausgaben jederzeit in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

„Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

Da es in der Programmplanung immer wieder einmal zu Änderungen kommen kann, finden Sie hier eine Übersicht der kommenden Sendetermine:

Mittwoch, 09.04.25, 23.05 Uhr

Dienstag, 29.04.2025, 22.50

Mittwoch, 30.04.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 06.05.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 07.05.2025, 23.05 Uhr

Montag, 12.05.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 13.05.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 14.05.2025, 22.50 Uhr

Montag, 19.05.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 20.05.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 21.05.2025, 22.50 Uhr