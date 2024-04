"Maischberger" heute am 9. April 2024: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" heute am 9. April 2024 geht es um zwei sehr aktuelle Themen. Hier erfahren Sie, welche Gäste dabei sind und worüber diskutiert wird.

Die von Sandra Maischberger moderierte Polit-Talkshow „Maischberger“ ist längst eine feste Institution im deutschen Fernsehen. Schon seit 2003 führt die deutsche Journalistin, Fernsehmoderatorin, Produzentin und Autorin regelmäßig durch die nach ihr benannte Sendung, die wöchentlich in der ARD läuft. Dabei kommen verschiedene prominente Gäste zu Wort, die über aktuelle politische und gesellschaftliche Themen diskutieren.

Hier bekommen Sie alle Infos zur aktuellen Folge von "Maischberger", die heute am Dienstag, dem 9. April 2024 ab 23.15 Uhr im TV zu sehen ist. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung sowie die nächsten Sendetermine.

Thema bei "Maischberger" am 9. April 2024

Bei "Maischberger" geht es am 9. April 2024 in erster Linie um den Krieg in der Ukraine und in Nahost. Darüber diskutieren die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Gregor Gysi, der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken. "Es muss ein sofortiger Stopp aller Waffenlieferungen nach Israel erfolgen", sagt Letzterer, Strack-Zimmermann widerspricht jedoch.

Ein weiteres Thema der heutigen Ausgabe ist die kriselnde deutsche Wirtschaft - dazu äußert sich unter anderem Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen ( CDU). Mit dabei in der Sendung sind außerdem Theo Koll, Alev Doğan und Susanne Gaschke, die ebenfalls diskutieren und und die aktuellen Themen kommentieren.

"Maischberger" heute: Gäste am 9. April 2024

Hier noch einmal die Gäste der aktuellen Ausgabe vom 9. April 2024 im Überblick:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann : Politikerin ( FDP )

Politikerin ( ) Gregor Gysi : Rechtsanwalt und Politiker ( Die Linke )

Rechtsanwalt und Politiker ( ) Claus Ruhe Madsen: Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein ( CDU )

Wirtschaftsminister ( ) Theo Koll : Journalist und Moderator

Journalist und Moderator Alev Doğan: Chefredakteurin bei "The Pioneer"

Chefredakteurin bei "The Pioneer" Susanne Gaschke : Journalistin und Publizistin

Wer ist Sandra Maischberger?

Die namensgebende Moderatorin der Talkshow, Sandra Maischberger, ist bereits seit 20 Jahren in der ARD zu sehen, denn wie bereits erwähnt startete ihre Sendung im Jahr 2003, damals noch unter dem Namen "Menschen bei Maischberger". Nach nur drei Tagen brach die heute 57-Jährige ihr Studium der Kommunikationswissenschaften in München ab und entschied sich stattdessen für eine Karriere im Radio bei Bayern 2. Schon mit 21 Jahren kam sie zum Fernsehen: Zuerst war sie bei Tele 5 zu sehen und arbeitete anschließend als Moderatorin für Vox, RTL und n-tv. Heute ist sie in erste Linie als Moderatorin und Journalistin tätig.

Übertragung von "Maischberger" im TV oder Live-Stream

"Maischberger" ist heute am 9. April 2024 ab 23.15 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Free-TV gibt es auf der Seite des Senders wie immer auch eine Übertragung im kostenlosen Live-Stream.

Wiederholung der Talkshow "Maischberger" im TV und in der Mediathek

Die Folgen der Talkshow "Maischberger" stehen nach der Ausstrahlung im Fernsehen immer in der Mediathek der ARD auf Abruf zur Verfügung. Außerdem gibt es mehrere Wiederholungen im TV. Für die aktuelle Ausgabe sind folgende Wiederholungstermine bekannt:

10 April 2024, ab 1.05 Uhr auf 3sat

10. April 2024, ab 3.10 Uhr in der ARD

10. April 2024, ab 20.15 Uhr auf tagesschau24

Talkshow "Maischberger": Sendetermine und nächste Folgen

"Maischberger" läuft normalerweise jede Woche dienstags und mittwochs, in der Regel um etwa 22.45 Uhr. Abhängig vom weiteren Programm der ARD können die Uhrzeit aber variieren. Da die Sendung "Hart aber fair" derzeit pausiert, wird "Maischberger" aktuell auch montags ausgestrahlt. Das sind die nächsten Sendetermine: