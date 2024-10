"Maischberger" heute am 1.10.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" heute Abend geht es um zwei aktuelle politische Themen. Insgesamt hat Moderatorin Sandra Maischberger sechs Gäste zu sich ins Studio eingeladen, um darüber zu reden und zu diskutieren.

Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Talkshow-Folge, die am 1.10.24 ab 23 Uhr in der ARD läuft. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

„Maischberger": Gäste heute am 1.10.24

Folgende sechs Gäste sind laut Sender heute am 1.10.24 bei Moderatorin Sandra Maischberger im Studio zugegen:

Renate Künast (B‘90/Die Grünen): ehemalige Parteivorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin

Philipp Türmer: Bundesvorsitzender der Jusos

Wolfgang Bosbach: CDU-Politiker und Rechtsanwalt

Béla Réthy: Sportjournalist

Nicole Diekmann: Korrespondentin im ZDF -Hauptstadtstudio

Jan Fleischhauer: Focus -Kolumnist

Thema bei "Maischberger" heute am 1.10.24

Sandra Maischberger spricht mit ehemaligen Parteivorsitzenden der Grünen, Renate Künast, über den Neuanfang der Partei. „Ich glaube, dass es viele junge Menschen in und um die Partei herum gibt, die sich jetzt vielleicht freier engagieren können bei den Grünen. Wir wollen es mit Verve jetzt anders aufbauen“, so Künast.

Das zweite große Thema des Abends ist der Streit um die Migrationspolitik der Ampel. Darüber diskutieren Philipp Türmer, Bundesvorsitzender der Jusos sowie Wolfgang Bosbach, seines Zeichens CDU-Politiker. „Ampel-Politiker*innen lassen sich von rechts außen zu immer neuen Abschottungsentscheidungen hinreißen“, sagt Ersterer.

Béla Réthy, Nicole Diekmann und Jan Fleischhauer sind ebenfalls anwesend - sie begleiten und die kommentieren die beiden Gespräche.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" wird, wie eingangs bereits erwähnt, heute am 1.10.24 ab 23 Uhr in der ARD gezeigt. Gleichzeitig lässt sich die Sendung in der Regel auch online im Live-Stream auf der Seite des Senders verfolgen.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 1.10.24 gibt es eine Wiederholung im Fernsehen. Diese läuft am Mittwoch, dem 2. Oktober 2024, ab 20.15 Uhr im Programm des Senders tagesschau24.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen "Maischberger"-Folge 832:

01.10.2024, 23 Uhr: ARD

02.10.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24 .

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

„Maischberger“ ist für gewöhnlich immer dienstags und mittwochs im TV zu sehen. So sehen die Sendetermine für die kommenden drei Folgen aus:

Mittwoch, 02.10.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 08.10.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 09.10.2024, 22.50 Uhr