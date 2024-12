„Maischberger“ heute am 10.12.24: Das sind die Gäste und das Thema

Wenn Sandra Maischberger heute Abend auf Sendung geht, hat sie sieben Gäste im Studio. In der aktuellen Ausgabe der ARD-Talkshow geht es um verschiedene Themen.

Hier bekommen Sie die Infos zur "Maischberger"-Sendung, die am 10.12.24 ab 22.50 Uhr in der ARD läuft. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 10.12.24

Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der aktuellen Sendung gehören Politiker, Journalisten, eine Nahost-Expertin und ein Kabarettist. Das sind die Gäste bei „Maischberger“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Philipp Amthor (CDU): Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommern

Beatrix von Storch (AfD): stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion

Kristin Helberg: Nahost-Expertin

Mathias Richling: Kabarettist und Autor

Ulrich Wickert: Journalist und Autor

Katharina Hamberger: Hauptstadtkorrespondentin beim Deutschlandfunk

Wolfram Weimer: Verleger von The European

Thema bei "Maischberger" heute am 10.12.24

In Deutschland steht am 23. Februar die Bundestagswahl 2025 an. In den Umfragen zur Neuwahl liegt aktuell die Union aus CDU und CSU mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz klar vorn, die AfD ist darin die zweitstärkste Kraft. „Worin unterscheiden sich CDU und AfD?“, fragt der Sender in der Ankündigung der aktuellen „Maischberger“-Ausgabe. Darüber diskutieren Philipp Amthor und Beatrix von Storch.

In Syrien haben Rebellen den Diktator Baschar al-Assad gestürzt. Welche Folgen hat das für das Land und die Welt? Darüber spricht Moderatorin Sandra Maischberger mit der Nahost-Expertin Kristin Helberg.

Und es gibt noch ein drittes Thema in der Talkshow: Kabarettist und Autor Mathias Richling blickt auf 50 Jahre auf der Bühne zurück und kommentiert die deutsche Politik.

Die Journalistin Katharina Hamberger und die Journalisten Ulrich Wickert und Wolfram Weimer begleiteten und kommentierten die Gespräche.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" ist am 10.12.24 zur gewohnten Sendezeit ab 22.50 Uhr zu sehen. Parallel zur Übertragung im Free-TV wird die aktuelle Sendung auch kostenlos im Live-Stream auf der Seite des Senders angeboten.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 10.12.24 mit der Folgennummer 848 gibt es zwei Wiederholungen im Fernsehen. Sie laufen auf unterschiedlichen Sendern.

Das sind Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Sendung mit Erstaustrahlung und den beiden Wiederholungen:

10.12.2024, 22.50 Uhr: ARD

11.12.2024, 02.35 Uhr: ARD

11.9.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, die Folge in der Wiederholung zu sehen: Alle Ausgaben von „Maischberger“ werden auch im Stream in der Mediathek der ARD angeboten, wo sie sich im Online-Stream anschauen lassen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

Für gewöhnlich läuft „Maischberger“ immer dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr im Ersten. Es kann aber immer wieder zu Verschiebungen bei der Sendezeit und Ausfällen kommen. Zwischen dem 17. Dezember und dem 21. Januar geht die Talkshow in eine Winterpause. Das sind die kommenden Sendetermine von „Maischberger“:

Dienstag, 10.12.2024, 22.50 Uhr, ARD: Folge 848

Mittwoch, 11.12.2024, 22.50 Uhr, ARD: Folge 849

Dienstag, 17.12.2024, 22.50 Uhr, ARD : Folge 850

Dienstag, 21.01.2024, 22.20, ARD: Folge 851

Mittwoch, 22.01.2024, 22.50 Uhr, ARD : Folge 852

