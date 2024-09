"Maischberger" heute am 10.9.24: Das sind die Gäste und das Thema

Wenn Sandra Maischberger heute Abend auf Sendung geht, hat sie sechs Gäste im Studio. In der aktuellen Ausgabe der ARD-Talkshow geht es um zwei verschiedene Themen.

Hier bekommen Sie die Infos zur "Maischberger"-Sendung, die am 10.9.24 ab 22.50 Uhr in der ARD läuft. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema,, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 10.9.24

Welche Gäste sind bei „Maischberger“ heute Abend dabei?

So hat der Sender die Teilnehmer der Diskussion angekündigt:

Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU): früherer Bundesverteidigungsminister

Gregor Gysi (Die Linke): langjähriger Fraktionsvorsitzender

Carlo Masala: Militärexperte

Florian Schroeder: Kabarettist und Autor

Jagoda Marinić: Autorin und Stern-Kolumnistin

Paul Ronzheimer: stellvertretender Bild -Chefredakteur und Kriegsreporter

Thema bei "Maischberger" heute am 10.9.24

Beim ersten Thema diskutieren der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg von der CSU und der langjährige Linkspartei-Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi miteinander. Laut Ankündigung zu „Maischberger“ geht es dabei um neue Koalitionen und Deutschlands Rolle in der Welt.

Außerdem spricht Sandra Maischberger mit Carlo Masala über die Offensive der Ukraine in Kursk und über die Lage an der Front. Der Professor für Internationale Politik und Militärexperte wird in der Ankündigung der Sendung so zitiert: „Der Worst Case wäre, dass die ukrainischen Streitkräfte in Kursk eine vernichtende Niederlage mit massiven Verlusten erleiden.“ Nach seiner Einschätzung würde das auf eine Kapitulation der Ukraine hinauslaufen.

Kabarettist und Autor Florian Schroeder, die Autorin und Stern-Kolumnistin Jagoda Marinić und der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer begleiten und kommentieren die Gespräche.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" ist am 10.9.24 zur gewohnten Sendezeit ab 22.50 Uhr zu sehen. Parallel zur Übertragung im Free-TV wir die aktuelle Sendung auch kostenlis im Live-Stream auf der Seite des Senders angeboten.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 10.9.24 mit der Folgennummer 826 gibt es nur eine Wiederholung im Fernsehen. Sie läuft einen Tag später auf dem Sender tagesschau24.

Das sind Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Sendung mit Erstaustrahlung und Wiederholung:

10.09.2024, 22.50 Uhr: ARD

11.9.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, die Folge nachzuholen: Alle Ausgaben von „Maischberger“ werden auch im Stream in der Mediathek der ARD angeboten, wo sie sich im Online-Stream anschauen lassen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Es kann zu Verschiebungen bei der Sendezeit und Ausfällen kommen. Für die nächsten Wochen sind aber regelmäßige Sendetermine für die Talkshow angekündigt:

Dienstag, 10.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 826

Mittwoch, 11.9.24, 22.50 Uhr: Folge 827

Dienstag, 17.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 828

Mittwoch, 18.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 829

Dienstag, 24.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 830

Mittwoch, 25.9.2024, 22.50 Uhr: Folge 831

Dienstag, 1.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 832

Mittwoch, 2.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 833

Dienstag, 8.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 834

Mittwoch, 9.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 835

