"Maischberger" heute am 12.11.24: Das sind die Gäste und das Thema

Die Gäste von Sandra Maischberger heute Abend nehmen sich zwei Themen vor, die für einen Umbruch in der deutschen und der internationalen Politik sorgen. In diesem Artikel lesen Sie, worum es genau geht und wer in der Talkshow dabei ist.

Außerdem erhalten Sie weitere Informationen zur aktuellen Sendung von „Maischberger“, die am 12.11.24 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen ist. Dabei geht es unter anderem um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 12.11.24

Ein Minister der SPD, eine bekannte Politikerin der CDU, ein Außenpolitik-Experte und drei Journalistinnen und Journalisten - so setzt sich die Diskussionsrunde der aktuellen Folge zusammen.

Das sind die Gäste bei „Maischberger“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Hubertus Heil (SPD): Bundesarbeitsminister

Julia Klöckner (CDU): Bundestagsabgeordnete, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Wolfgang Ischinger: Außenpolitik-Experte, ehemaliger Botschafter Deutschlands in den USA

Anja Kohl: ARD -Wirtschafts- und Finanzexpertin

Kristina Dunz: Journalistin beim RedaktionsNetzwerk Deutschland

Gabor Steingart: Herausgeber des Pioneer

Themen bei "Maischberger" heute am 12.11.24

Am 6. November gab es gleich zwei große politische Nachrichten: Es wurde durch die Ergebnisse der US-Wahl 2024 klar, dass Donald Trump erneut Präsident der USA wird. Und in Deutschland entließ Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Finanzminister Christian Lindner, was zum Ende der Ampel-Koalition geführt hat.

Hubertus Heil von der SPD und Julia Klöckner von der CDU diskutieren über das Aus für die Ampel-Regierung und die Neuwahlen. Olaf Scholz plant, am 15. Januar die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen, um den Weg für Neuwahlen Ende März freizumachen. Die CDU fordert allerdings, dass beides schon früher stattfinden soll. Über dieses Streitthema diskutieren auch Hubertus Heil und Julia Klöckner.

Über den Wahlsieg von Donald Trump in den USA spricht Sandra Maischberger mit Wolfgang Ischinger, der früher deutscher Botschafter in den USA war. In der Ankündigung zur Sendung wird dieses Zitat von ihm genannt: „Ich würde dazu raten, [Trump] bei seiner Eitelkeit zu packen. Man muss Donald Trump umarmen, auf ihn zugehen, ihn möglichst bald zu einem Gipfel einladen.“

Die Journalistinnen Anja Kohl und Kristina Dunz und der Journalist Gabor Steingart begleiten und kommentieren die Diskussionen.

Talkshow "Maischberger": Übertragung heute im TV oder Live-Stream

"Maischberger“ ist am 12.11.24 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Die Übertragung gibt es aber nicht nur im Free-TV, sondern auch kostenlos im Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Sendung vom 12.11.24 mit der Nummer 841 wird zweimal im Fernsehen wiederholt: einmal in der ARD und einmal auf dem Sender tagesschau 24.

Das sind die Sendetermine zur aktuellen „Maischberger“-Sendung mit der Erstausstrahlung und den beiden Wiederholungen:

12.11.2024, 22.50 Uhr: ARD

13.11.2024, 01.50 Uhr: ARD

13.11.2024, 20.05 Uhr: tagesschau24

Außerdem werden alle Folgen von „Maischberger“ auch in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Dort lassen sie sich im Online-Stream nachholen.

Talkshow mit Sandra Maischberger: Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft dienstags und mittwochs ab 22.50 Uhr in der ARD - zumindest in den meisten Wochen. Für den 3. Dezember ist aktuell keine Folge angekündigt, ansonsten sehen die Sendetermine für die kommenden Wochen sehr regelmäßig aus. Das ist die Übersicht samt Sendezeit:

Dienstag, 12.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 841

Mittwoch, 13.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 842

Dienstag, 19.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 843

Mittwoch, 20.11.2024, 21.45 Uhr: Folge 844

Dienstag, 26.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 845

Mittwoch, 27.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 846

Mittwoch, 4.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 847

Dienstag, 10.12.2024, 22.50 Ihr: Folge 848

Mittwoch, 11.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 849

Dienstag, 17.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 850

(sge)