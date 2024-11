„Maischberger“ heute am 19.11.24: Das sind die Gäste und das Thema

Die Gäste von Sandra Maischberger heute Abend nehmen sich mehrere aktuelle Themen vor. In diesem Artikel bekommen Sie die Infos zur Sendung.

Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema der aktuellen „Maischberger“-Folge, die am 19.11.24 ab 22.50 Uhr in der ARD läuft. Wir informieren auch rund um Übertragung, Wiederholung und nächste Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 19.11.24

Bekannte Politikerinnen und Politiker sowie Journalistinnen gehören zu den Gesprächsrunden der Sendung.

Das sind die Gäste von „Maischberger“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Sahra Wagenknecht (BSW): Parteivorsitzende

Katrin Göring-Eckardt (Grüne) : Bundestagsvizepräsidentin

Martin Schulz (SPD): ehemaliger Parteivorsitzender und früherer Kanzlerkandidat

Bärbel Schäfer: Moderatorin und Autorin

Julie Kurz: ARD -Korrespondentin im Hauptstadtstudio

Hannah Bethke: Welt -Journalistin

Themen bei "Maischberger" heute am 19.11.24

Deutschland steht vor Neuwahlen: Die Bundestagswahl 2025 soll im Februar stattfinden. In der SPD gibt es Diskussionen über den Kurs und darüber, ob Olaf Scholz der richtige Kanzlerkandidat ist. Der frühere Kanzlerkandidat und ehemalige Parteivorsitzende Martin Schulz spricht über diese Themen - auch vor dem Hintergrund, dass die SPD in aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl 2025 deutlich hinter der Union aus CDU und CSU liegt.

Auch Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und Sahra Wagenknecht vom BSW diskutieren über das Aus für die Ampel-Regierung und die Folgen. Es geht aber auch um den Wahlerfolg von Donald Trump in den USA. Allgemein dreht sich die Diskussion um die Frage, wie handlungsfähig Deutschland in Zeiten dieses Wandels ist.

Die Journalistinnen Bärbel Schäfer, Julie Kurz und Hannah Bethke begleiten und kommentieren die Gespräche.

Talkshow "Maischberger": Übertragung heute im TV oder Live-Stream sehen

Die Übertragung von "Maischberger“ gibt es am 19.11.24 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV wird außerdem kostenlos ein Live-Stream auf der Seite des Senders angeboten.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Bei der „Maischberger“-Sendung vom 19.11.24 handelt es sich um Folge 843. Wer sie verpasst, hat zwei Gelegenheiten, sie im Fernsehen nachzuholen. Eine Wiederholung läuft mitten in der Nacht, die andere zur besten Sendezeit.

Mit der Erstausstrahlung und den beiden Wiederholungen gibt es drei Sendetermine für die aktuelle „Maischberger“-Folge im TV. Das ist die Übersicht:

19.11.2024, 22.50 Uhr: ARD

20.11.2024, 01.50 Uhr: ARD

20.11.2024, 20.05 Uhr: tagesschau24

Darüber hinaus lässt sich „Maischberger“ immer auch auch in der Mediathek der ARD nachholen. Dort gibt es die Wiederholung im Online-Stream.

Talkshow mit Sandra Maischberger: Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in den meisten Wochen zweimal ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen: am Dienstag und am Mittwoch. Es kann aber immer wieder auch zu kleinen Pausen kommen. So wurde für den 3. Dezember keine Folge angekündigt. Das sind die Sendetermine für die kommenden Wochen:

Dienstag, 19.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 843

Mittwoch, 20.11.2024, 21.45 Uhr: Folge 844

Dienstag, 26.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 845

Mittwoch, 27.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 846

Mittwoch, 4.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 847

Dienstag, 10.12.2024, 22.50 Ihr: Folge 848

Mittwoch, 11.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 849

Dienstag, 17.12.2024, 22.50 Uhr: Folge 850

(sge)